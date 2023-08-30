Банки расширяют функционал кредитных карт

Фото: Архив "КП" Фото: Архив "КП"

Тему, как выгодно пользоваться кредитной картой, мы поднимали не раз. При грамотном подходе «кредитка» может не просто стать запасным кошельком с возможностью покупать сейчас, а платить в течение нескольких месяцев без процентов, но и даст дополнительные преимущества. Напомним о некоторых из них.

Простота оформления. Вам не придется тратить много времени для получения кредитной карты. Не нужны ни документы, подтверждающие доход, ни поручители. Вы просто подаете заявление в банк, это, кстати, часто можно сделать онлайн, определяете кредитный лимит по карте и получаете свой «пластик».

Дополнительные деньги всегда под рукой. Ситуация, когда нужно что-то купить, а свободных личных денег в эту минуту нет, знакома многим. Кто-то в итоге отказывает себе в покупке, кто-то начинает копить, а кто-то расплачивается кредитной картой, а затем постепенно погашает долг. Последний вариант дает дополнительную финансовую свободу, позволяет не отказывать себе в нужных вещах и услугах, при этом не влечет дополнительные расходы.

Фото: РНКБ

Длительный льготный период. Выбирая кредитную карту, обращайте внимание на продолжительность беспроцентного периода, а также на финансовые операции, на которые он действует. Чем дольше этот срок и список услуг, тем проще вам будет возвращать долг, не платя банку проценты. Например, в банке РНКБ льготный период по кредитной карте составляет 115 дней и распространяется на покупки, переводы и снятие наличных.

Приятные «плюшки». Не забывайте пользоваться дополнительными бонусами и кешбэком, которые предлагают банк и его партнеры при пользовании кредиткой. Держателям кредитной карты РНКБ, являющимся участниками Программы лояльности «Ваш бонус», доступен кешбэк до 20%, участниками Программы лояльности «Мир» - до 50%.

Главное – платить вовремя. Чтобы пользоваться кредитной картой выгодно, нужно соблюдать нехитрые условия. Во-первых, внести всю сумму долга в беспроцентный период, установленный вашим банком. Если вы не уложитесь в этот срок, придется платить банку проценты, которые могут оказаться весьма существенными. Во-вторых, не забывайте об обязательном ежемесячном платеже. Его сумма обычно небольшая, но платить ее тоже нужно в срок. В-третьих, если вы собираетесь снимать с кредитки наличные или делать перевод, уточните условия вашего банка по этим операциям.

Другие полезные советы по пользованию кредитной картой можно прочитать в прошлых материалах нашей рубрики: «Как заставить кредитную карту работать на вас» и «Извлекаем максимум выгоды из своей кредитки».

Фото: Архив "КП" Фото: Архив "КП"

Новая опция – рассрочка

Как видим, плюсов у кредитных карт много. Но некоторые банки решили не останавливаться на этих преимуществах и расширяют возможности своих клиентов по кредиткам.

Так, банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, запустил рассрочку по кредитной карте. Теперь клиенты банка могут возвращать средства за определенную покупку в течение 3, 6, 9 или 12 месяцев, не платя проценты. Процентная ставка в этот период составит 0%, но при внесении первого платежа нужно будет единоразово оплатить комиссию. Ее размер составит: сумма покупки по рассрочке*1,3%*период рассрочки. При этом сумма покупки должна быть в рамках вашего кредитного лимита, но не меньше 1000 рублей. Услуга доступна держателям кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0, и распространяется лишь на покупки. На снятие наличных и переводы она не действует. Оформляется опция отдельно на каждую покупку, причем количество взятых рассрочек банк не ограничивает.

Подключить рассрочку легко. Для этого вам нужно оплатить покупку кредитной картой РНКБ, затем найти в мобильном приложении нужную операцию и нажать «Оформить рассрочку», после этого выбираете срок рассрочки с удобным платежом и подтверждаете оформление. Готово.

Узнать более подробную информацию об опции «Рассрочка» и в целом о кредитной карте РНКБ можно на официальном сайте банка в разделе «Кредитная карта».

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