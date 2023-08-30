Где проголосовать на выборах в Краснодарском крае жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Где проголосовать на выборах в Краснодарском крае жителям новых регионов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приглашают проголосовать на выборах депутатов региональных законодательных органов. Для граждан организуют избирательные участки в Краснодарском крае. Сделать выбор жители новых регионов, находящиеся на Кубани, смогут с 1 по 4 сентября.

Так, для Абинского, Северского и Крымского районов избирательный участок откроют в здании МБУ ДОД ДЮСШ "Юность" в Абинске по улице Набережной, 59А. В Анапе можно проголосовать в МАУ ДО СШ «Виктория» им. С.П. Фролова на проспекте Революции, 11.

Для Апшеронского, Белореченского районов и Горячего Ключа избирательный участок организуют в здании малого зала администрации Апшеронского района по улице Коммунистической, 19. А граждане, находящиеся в Армавире, Новокубанском, Отрадненском, Успенском районах могут проголосовать в Городском Дворце культуры в Армавире по улице Кирова, 53. Избирательный участок откроют в помещении музея «Юнармии»).

Избиратели в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах могут сделать выбор в Брюховецком ДК им. А.Г. Петрика» в станице Брюховецкой по улице Красной, 205. Участок будет находиться в помещении районной библиотеки.

Для Динского и Усть-Лабинского районов можно проголосовать в Культурно-досуговом объединении Динского сельского поселения Динского района в станице Динской по улице Красной, 23. А в Гулькевичах избирательный участок оборудуют в здании историко-краеведческого музея по улице Советской, 2. В нем можно проголосовать из Гулькевичского, Кавказского и Тбилисского районов.

В Ейском, Староминском и Щербиновском муниципалитетах избирательный участок организуют в Районном молодежном центре Ейска по улице Пушкина, 56. В Каневском и Ленинградском районах можно проголосовать в станице Каневской по улице Таманской, 182.

Для Кореновского и Выселковского районов избирательный участок откроют в Кореновском районном центре народной культуры и досуга по улице Красной, 29. В Краснодаре места голосования оборудуют в администрации Западного округа по улице Красной, 111 (кабинет 14) и в Центре культуры и досуга Прикубанского округа по улице Славянской, 28.

Для Крыловского, Кущевского и Павловского районов избирательный участок откроют в Крыловском доме культуры в станице Крыловской по улице Кооперативной, 69. Его разместят в хореографическом зале.

В Лабинске избирательный участок откроют в Городском дворце культуры по улице Карла Маркса, 176. Он будет работать для Лабинского, Курганинского и Мостовского районов. Место голосования для Новопокровского, Белоглинского и Тихорецкого муниципалитетов откроют в станице Новопокровской. Сделать выбор можно в детской художественной школе по улице Первомайской, 203.

Для Новороссийска и Геленджика избирательный участок откроют в поселке Верхнебаканском по улице Орловской, 11. Его оборудуют в администрации цементного завода. Из Красноармейского, Калининского и Славянского районов можно проголосовать в спортшколе станицы Полтавской по улице Красной, 125.

В Сочи избирательный участок откроют в районном ДК «Центральный» по улице Горького, 85. В Темрюке сделать выбор можно в объединении «Северные сады» в помещении ДК по улице 27 сентября, 188, корпус 1. А в Туапсе место голосования организуют в конференц-зале Туапсинского городского молодежного центра по улице Октябрьской Революции, 2.

С 1 по 3 сентября жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать с 8:00 до 20:00. 4 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 15:00.

Отмечается, что те, кто не сможет посетить место голосования по уважительной причине, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо в письменной форме или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию. Передать просьбу также можно через родственников или знакомых.