В Сочи проверили работу водоканала

Проверка работы водоканала Фото: Олег УМАРОВ

Ежегодно в летние месяцы в Сочи нагрузки на водопроводные и канализационные насосные станции, а также очистные сооружения, увеличиваются в среднем на 40%. Этот год не стал исключением. Мало того, инженерные службы зафиксировали рекорд по объемам добычи и потребления воды: ежемесячно население курорта расходует более 10 млн кубометров воды. Это на 10% больше показателей предыдущих лет.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского создан оперативный штаб для обеспечения стабильного водо, - электро и газоснабжения, в него вошли специалисты соответствующих управлений департаментов, депутаты, председатели комитетов. Специальная комиссия отслеживает обращения граждан, чтобы оперативно принять меры и решить все вопросы, - говорит председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов.

Проверка работы водоканала Фото: Олег УМАРОВ

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ СИДЕЛИ БЕЗ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Эта комиссия, во главе с Виктором Филоновым, на днях проинспектировала объекты водоканала. Специалисты проверили, как идет работа с населением и как быстро коммунальщики готовы оказать помощь и устранить аварии.

- К лету мы начали готовиться еще зимой – чтобы не случилось никаких проблем в сетями, все коммуникации были обследованы и проверены, - объясняет начальник Единой диспетчерской службы технологического контроля сочинского МУП «Водоканал» Татьяна Попова.

Проверка работы водоканала Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, все стратегически важные станции автоматизированы. Так что в случае аварий, а также при возрастающих потребностях населения, автоматически включаются резервные мощности. Также в Сочи особое внимание уделяется и качеству питьевой воды и очистке сточных вод. - На сегодняшний день у нас есть необходимое количество специалистов и запасов материально-технических средств, - заметил Виктор Филонов. - Но из-за возросшей нагрузки на сети, все же происходят аварийные ситуации. Поэтому в Сочи работа более 300 стратегических объектов водоканала взята на усиленный контроль.

КАК РАБОТАЕТ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Технологи Единой диспетчерской службы, куда нагрянули проверяющие, в круглосуточном режиме контролируют работу всей стратегической инженерной инфраструктуры предприятия, в том числе водопроводных и канализационных станций. Руководят перераспределением ресурса на местности, оперативным реагированием аварийных бригад во время нештатных ситуаций.

- 10 человек выходят на каждую смену для работы в колл-центре и вместе с ними человек по работе с социальными сетями. Ежедневно обрабатывается около 1000 обращений, а если случается какая-то внештатная аварийная ситуация, то количество обращений увеличивается до 5000, - говорит Татьяна Попова. - В случае, если команда не успевает ответить на все звонки, подключается робот, который дает информацию автоматически, чтобы люди были проинформированы.

Попова сообщила, что в данный момент для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях Сочи в режиме готовности находятся более 150 человек и свыше 70 единиц техники.

Проверка работы водоканала Фото: Олег УМАРОВ

- Ежедневно дежурят порядка 30 аварийных бригад. Все они укомплектованы необходимыми материалами и средствами, - рассказывает Татьяна Попова. - Ежедневно только на территории Большого Сочи устраняется не менее 20 нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения.

БОЛЕЕ 100 АДРЕСОВ В СУТКИ

Объекты водоканала проверяющим показывали руководители Водоканала.

За сутки специалисты сочинского Водоканала отрабатывают более 100 адресов. А уже потом выборочно прозванивают горожан и уточняют, все ли работает исправно.

Проверка работы водоканала Фото: Олег УМАРОВ

В ведомстве работает круглосуточная горячая линия, по которой абоненты могут разобраться с расчетами по передаче показаний, лицевыми счетами, работой личного кабинета в мобильном приложении водоканала, а самое главное - уточнить информацию по нештатным ситуациям.

Заявок от населения в последнее время так много, что водоканал планирует расширение колл-центра. То есть будут добавлены сотрудники, чтобы на звонки людей отвечали люди, а не робот.

БРИГАДА В ДЕЛЕ На каждую аварию в Сочи выезжает бригада, состоящая из трех слесарей, одного сварщика и руководителя, а также специальный транспорт, оснащенный гидравлической установкой. Она позволяет сразу же начать работы по устранению аварий. - Эти машины позволяют нам не дожидаться вскрытия водопровода, а опускаться в траншею и приступать к непосредственному устранению повреждения. Но если авария глобальная, в дело идет уже более тяжелая артиллерия - дополнительная грузоподъемная техника. А также подвозятся необходимые трубы, и начинается ремонт, - объясняет главный инженер МУП Сочи «Водоканал» Герасим Родин. Несмотря на возросшие нагрузки, вся критическая инфраструктура предприятия функционирует бесперебойно. Дефицит ресурса наблюдается, как правило, в локальных зонах на высокогорной местности со сложной разветвленной сетью водоводов и плотной жилой застройкой.

КОНКРЕТНО

Более 81 тыс. обращений обработано специалистами водоканала с начала летнего сезона.

При этом половина из этого числа принята через социальные сети МУПа.

До 5 тыс. обращений в сутки происходит во время крупных нештатных ситуаций.