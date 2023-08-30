Дома управляющих компаний-должников рискуют остаться зимой без тепла Фото: Александр ГЛУЗ

Краснодарские тепловики проанализировали поступавшие за последний год жалобы. Выяснилось, что почти половина обращений на «плохое отопление» поступает из многоэтажек, где управляющие компании недобросовестно отнеслись к подготовке к зиме и имеют долги за поставленные ресурсы. Чтобы бороться с неплатежами, тепловики передали в суды сотни исков на десятки миллионов рублей. Более ста исполнительных листов в работе у приставов.

Помимо финансовых проблем у неплательщиков возникнут трудности с подачей ресурса, у некоторых ограничения в подаче благ цивилизации возможны уже сейчас. В нынешнем году государство усилило контроль за подготовкой многоквартирных домов к зиме. Если раньше акты готовности к отопительному сезону могли подписывать без ресурсоснабжающих организаций, то после изменений законодательства участие тепловиков в приемке является обязательным.

-Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в соответствующих Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы, а также проверить исправность приборов учета, - напомнил руководитель службы сбыта Краснодартеплоэнерго Александр Фисун.

Чтобы отсрочить оплату долгов, некоторые управленцы пытаются менять названия (даже одну букву в наименовании) или форму собственности, продолжая обслуживать те же самые дома. По словам коммунальщиков, таких случаев становится меньше. К тому же в Краснодарском крае специально организовали специальный отдел в ОБЭП, который занимается именно ЖКХ.

-Дебиторская задолженность составляет порядка 225 миллионов рублей, - констатирует коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. - Они собирают деньги с населения, но не оплачивают нам поставленные ресурсы. Пишем заявления, подаем в суды, ограничиваем подачу ресурсов.

При этом тепловики отмечают: несмотря на неплатежи, весь комплекс работ по подготовке к зиме практически выполнен. Это значит, что добросовестным потребителям гарантируется качественное и бесперебойное теплоснабжение. А у остальных есть всего полтора месяца, чтобы оплатить долги и выполнить другие регламентные процедуры.

БУДЬ КУРСЕ

Что делать жителям таких домов?

Обращаться в Государственную жилищную инспекцию, которая проверит правильность расчетов, вынесет предостережение. Более того, при повторных нарушениях у УК-должников могут отозвать лицензию.

Эти управляющие компании и ТСЖ не платят* за тепло,

подвергая опасности комфорт своих жителей

ТСЖ/УК - адреса домов - долг, руб.

Список управляющих компаний должников в Краснодаре

ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ» - Гаражная, 71 - 3543446

ТСЖ «Симф-26» - Симферопольская, 26 - 2458671

ООО «ТЭК» - Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 2, Карякина, 5 корп.1 - 1909986

ООО УК «Ласточка» - Камвольная, 8 - 1822454

ООО УК «Южный мир» - 1 Мая (ПМР), 71/3 - 1770296

ООО «УК «Умный Дом» - Чкалова, 8 - 1500000

ТСЖ «Солнечная аллея» - Кубанская Набережная, 4, 6 - 1411305

ООО «УК ТеплоСервисДом» - Калинина, 350 - 1374507

ООО «Управляющая компания «Оскар» - 40-летия Победы, 60 - 1037548

ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003» - Сормовская, 9/2 - 721 131

ООО «ТеплоЭнергетик» - Карякина, 5 корп.3 - 494 788

ТСЖ «Вест» - 2 Пятилетка, 13 - 349 526

ТСЖ «Дубрава» - Восточно-Кругликовская, 64, Яцкова, 2 - 315 290

ООО УК «Южный мир» - Ставропольская, 107/10 - 308 699

ООО «ПрофиМастер» - Соколова, 86/1, Новаторов, 20, Чекистов, 26/4 - 277 980

ООО «РЕШЕНИЕ» - 40-летия Победы, 87 - 258 459

ООО «УКЭСК-ЮГ» - Агрономическая, 2/5 корп.1 - 241 871

ООО УК «Южный мир» - Ставропольская, 107/11 - 228 993

ООО УК «ЛИДЕР-ДОМ» - Ленинский пер., 20/1 корп.10 - 22 4213

ООО УК «Южный мир» - Ставропольская, 107/8 - 214 557

ООО «ПрофиМастер» - Октябрьская, 181/2 - 204 683

ЖСК-71 - Селезнева, 168 - 180 160

ТСЖ «Красных Партизан 107» - Красных Партизан, 107 - 139 812

ТСЖ «ЖК СУВОРОВСКИЙ» - Красина, 9/1 корп.1,2,3 - 133 015

ООО «УК СИСТЕМАГРАД» - Красных Партизан, 77 - 123 870

ТСЖ «Лукьяненко, 103» - Лукьяненко, 103 - 119 808

ООО УК «Надёжная» - Ленинский, 20/1, корп.9 - 114 345

ТСЖ «У ОЗЕРА» - Ставропольская, 179/1 - 105 436

*По данным пресс-службы Краснодартеплоэнерго на 29 августа 2023 года, без учета реструктуризированной задолженности, сумма округлена