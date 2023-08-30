На жителя Геленджика завели уголовное дело за поджог леса

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар вторые сутки бушует в Геленджике. Он вспыхнул во дворе частного дома в микрорайоне Бобрукова Щель.

Предполагаемого пиромана задержали еще во вторник, когда площадь пожара не достигала и полутора гектаров. Сейчас она превысила 118 га.

Им оказался 40-летний местный житель. По словам соседей, бэкграунд у мужчины солидный: он сидел за кражу и наркотики.

После выхода на свободу взялся за алкоголь и частично – за ум. Подался в бизнесмены, инвестором выбрал собственный дом. Выносил все, что плохо лежало, включая электрокабели.

Именно его он готовил к продаже во дворе. Об основах безопасности мужчина не слышал, о возможных последствиях – тоже. Но они случились. Одна искра подпалила лесную подстилку под трудягой. А затем взялась за землю и склоны гор.

Накануне мужчине выписали административку. А теперь завели уголовку – за поджог. За сутки площадь пожара увеличилась в 102 раза – с 1,5 до 118 гектаров.

«У него еще инвалидность. Мы радуемся, что огонь на наши дома не перешел», - рассказали «КП» – Кубань» соседи.

Пока спасатели борются с огнем, мужчина грустит в отделении полиции. По разным данным, ему светит от двух до десяти лет лишения свободы или штраф. А еще – возмещение ущерба. Устанавливать его будут после ликвидации пожара

«По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), – рассказали «КП» – Кубань» в краевой прокуратуре.

Тем временем с пожаром борются пять сотен спасателей и волонтеров, а также по два вертолета МИ-8 и самолета БЕ-20. За сутки они сбросили свыше 310 тонн воды.