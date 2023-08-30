Шли с тяпками и лопатами: Как добровольцы тушили мощнейший лесной пожар в Геленджике

Лес продолжают проливать водой

Огнем уничтожило больше сотни гектаров леса в Геленджике: погибли редкие виды деревьев и животных. А всему виной стала человеческая беспечность – простое несоблюдение пожарной безопасности. Маленькая искра от проводки принесла на курорт стихийное бедствие, с которым спасатели и просто неравнодушные жители пытаются справится уже вторые сутки.

Добровольцы рассказали, с какого момента поняли, что лишних рук здесь точно не будет.

- Около восьми вечера со знакомым приехали просто посмотреть, что горит. Было много зевак. Когда увидели масштабы, решили действовать. Вернулись домой за огнетушителями, и пошли тушить. Неравнодушных оказалось много, кто не стал просто смотреть. Проливали землю со стороны Сафари-Парка, чтобы огонь не дошел к животным, - рассказал 18-летний Алий.

К очагам пожара стягивались как местные жители, так и туристы. Приезжали семьями: кто-то подвозил бутылки на своих машинах, кто-то забирал баклажки и бежал гасить огонь, кто-то привозил еду.

- Когда приехал с другом, на месте было человек двести. Сначала не понимали, что делать, где брать воду. Шли на разведку с тяпками, лопатами. Потом с пожарными посоветовались, они нас скоординировали. К 11 часам вечера добровольцы стали массово подвозить воду. И сплоченно шаг за шагом мы все стали поливали огненные очаги, даже «полторашки» иногда хватало погасить зарождающиеся на тлеющем участке костер, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» житель Геленджика Иван Режко.

Добровольцы благодарят и спасателей, и друг друга, - тех, кто всю ночь стоял плечом к плечу, и несмотря на усталость, не уезжал домой.

- Отдельное спасибо тем, кто привозил воду, снабжал едой. Местные жители привозили противогазы, раздавали марлевые повязки, чтобы можно было защищаться от дыма. Дышать вблизи огня было тяжело. Привозили огнетушители, доставали из своим машин. Вот эта сплоченность очень помогла – просто брали и делали, - говорит Алексей Шинкаренко.

Многие добровольцы стали расходиться к утру – когда помощь подоспела с воздуха: вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия. Черные лица, грязная одежда и местами подпаленная обувь никого не расстроили, - главным было увести огонь от жилых домов и зоопарка.

- Мы просто рады, что стали причастными к помощи. Увидели, что вместе неравнодушные люди способны на многое, даже предотвратить трагедию, - добавили парни.

На месте продолжают работать профессионалы. Руководитель лесопожарного центра Игорь Бюллер, рассказал, что он вместе с сотрудниками подразделения не покинет место пожара, пока не добьются полной ликвидации.

Игорь Бюллер

- Очень страшный пожар. На ногах мы сутки.. Огонь распространялся очень быстро из-за верхового ветра, горели даже верхушки сосен, до которых с земли добраться тяжело. Но тушить продолжаем. Домой уйдем только тогда, когда полностью справимся с огнем. За эти сутки герои не только спасатели, которые не спят, но и народ, который пришел на помощь, - отметил в разговоре с «КП» - Кубань» Игорь Бюллер.

В это время волонтеры уже на обугленных участках собирают мусор, в том числе оплавившиеся пластиковые бутылки. Также добровольцы прочесывают местность в поисках выживших животных, чтобы передать их ветеринарам. На одном из выгоревших участков удалось найти выжившую черепаху, она чудом спаслась.

А пока стихия не отступает. Очевидцы говорят, что издалека открытого горения не видно, но задымление есть. По данным МЧС, к 17 часам 30 августа в Геленджике остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации.

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