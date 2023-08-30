Курсы программирования для детей: создавайте будущее вместе с Алгоритмикой

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Хотите научить ребёнка кодить на самых популярных языках программирования и полезным навыкам 21 века? Доверьте это нам! Мы докажем, что мир IT ближе чем кажется! Приглашаем на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие! Ваш ребёнок узнает принцип построения алгоритма, познакомится с основами программирования и напишет свои первые строчки кода!
Навыки программирования и дизайна будут конкурентным преимуществом, вне зависимости от выбранной профессии в будущем. Подробнее на сайте.
Алгоритмика — международная школа программирования для детей от 6 до 18 лет и самый быстрорастущий технологический проект России в области детского дополнительного образования:
- 1 100 000+ выпускников в 90+ странах мира.
- Каждую неделю школы Алгоритмики открываются в новых городах и странах
- Собственная IT-платформа для обучения на площадках Алгоритмики или онлайн в любой точке мира
- Команда профессиональных методистов и постоянно обновляемая линейка курсов: от компьютерной грамотности до Python и Frontend разработки.
Широкая линейка курсов
Ученики Алгоритмики учатся кодить на самых популярных языках программирования в мире и пробуют себя в роли востребованных IT-специалистов и собирают портфолио собственных проектов.
Курсы программирования в Алгоритмике устроены как факультеты в университете: по окончании каждого курса можно перейти на следующий, чтобы продолжить обучение в новом учебном году.
Собственная методика
Программы курсов разрабатывает команда из профессиональных методистов с педагогическим и психологическим опытом. Ведущие методисты Алгоритмики регулярно обновляют существующие курсы, учитывая новые тренды в IT, образовании и мире детей.
Игровой формат обучения
В обучающую платформу встроена геймификация и персонажи, а все курсы строятся на основе своей сюжетной линии. Дети помладше запускают роботов на Марс, а подростки выполняют реальные заказы и продвигаются по карьерной лестнице в IT-компании.
Проектный подход
В Алгоритмике дети уже в процессе обучения создают собственные проекты. Каждый модуль курса заканчивается защитой индивидуального или группового проекта перед одногруппниками.
Упор на развитие навыков будущего
В Алгоритмике дети учатся не только кодить или считать, но и придумывать идеи для проекта, искать информацию, распределять задачи и презентовать свою работу перед аудиторией.
Креативность, логика и критическое мышление, командная работа и публичные выступления — это навыки, с которыми проще учиться в школе, строить планы на будущее и добиваться поставленных целей.
Обучающая IT-платформа — это разработанный командой Алгоритмики инструмент для обучения, аналитики и общения:
- Умный учебник с заданиями, играми и подсказками. Ребенок занимается в своем темпе: платформа анализирует прогресс и предлагает задания нужного уровня сложности
- Лаборатория проектов. Здесь студент с первых занятий применяет знания на практике: собирает игры в Scratch или разрабатывает приложения на Python
- Сообщество по интересам. Дети делятся своими проектами прямо внутри платформы: лайкают, комментируют и находят друзей среди учеников Алгоритмики по всему миру
- Контроль качества обучения. Анализ больших данных на платформе позволяет Алгоритмике контролировать образовательные результаты и качество работы преподавателей
Узнайте подробности или запишитесь на пробный урок по телефону +7 (861) 290-46-76 или на сайте.
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