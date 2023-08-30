«Голубую Луну» увидят жители Кубани в ночь на 31 августа

Редкое явление жители увидят в ночь на 31 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редкое астрономическое явление произойдет в ночь на 31 августа. В это время жители Кубани смогут наблюдать так называемую «Голубую Луну».

Как объясняют астрономы, такое явление случается, когда в один месяц происходит два полнолуния.

«Луна, которая в полнолуние находится на минимальном расстоянии от Земли, называется «Суперлуние». Смысл второго явления, которое называется «Голубая Луна», в том, что в один месяц может произойти два полнолуния. Редко, но это бывает - приблизительно раз в два года», - рассказал «КП» - Кубань» руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Стоит отметить, что название астрономического явления никак не связано с цветом Луны. Оно имеет больше метафорическое происхождение.

«Это такая британская фраза, пришедшая до наших дней из XIX века, - выражение о каких-то необычных редких явлениях», - отметил Александр Иванов.

Дословно фраза звучит как once in a blue moon, что в переводе означает «Однажды при голубой Луне». Однако к цвету небесного тела в этот период она не имеет никакого отношения.

«Мы станем сразу свидетелями и суперлуния, и второго полнолуния в ночь с 30 на 31 августа. Видно это невооруженным глазом - никакие телескопы нам даже не нужны», - сказал Александр Иванов.

Отмечается, что визуально Луна увеличится на 10-12% - в среднем по 2-3% с каждой стороны. В реальности же она будет не столь гигантской, как покажется человеку.

«Поначалу луна, восходящая над деревьями, зданиями, будет казаться огромной. Но чем выше она будет подниматься, тем больше будет “уменьшаться”», - уточнил астроном.

На наиболее близком расстоянии к Земле Луна окажется 30 августа в 18:52. А фазу полнолуния она примет в 04:37 31 августа.

Кроме редкой «Голубой Луны», в последние дни можно наблюдать новую яркую комету. В ночь с 11 на 12 августа ее запечатлел в созвездии Близнецов японский астроном-любитель Хидео Нишимура. Но особенно ярко комету пока что видно только в телескопы.

Сейчас комета направляется к солнцу и становится все ярче и ярче.

«Перед восходом солнца есть где-то полчаса - час понаблюдать за этой кометой. У нее растет “хвостик”, на фотографиях уже очень хорошо видно красивый “хвост”», - рассказал Александр Иванов.