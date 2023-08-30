В Геленджике локализован пожар на площади 100 га

На месте выжженного леса осталось пепелище. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Спасатели объявили о локализации пожара в Геленджике. Огонь бушевал в лесах курорта два дня. К борьбе с ним привлекли силы не только со всего региона. Из соседнего Ростова-на-Дону прилетели два самолета-амфибии «БЕ-200». Также работали вертолеты «МИ-8». За 30 августа авиаторы сбросили на пылающий лесной массив более 400 тонн воды.

«В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации. Спасибо всем пожарным и спасателям за оперативную и слаженную работу, – рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края на территории Геленджикского лесничества нет очагов активного горения.

«По состоянию на 17:45 пожар локализован на примерной площади 100 га. Точная площадь, пройденная огнем, будет определена после полной ликвидации возгорания. На месте проводится дотушивание. Угрозы объектам инфраструктуры нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание в микрорайоне Бобруковая Щель произошло 29 августа. В самый пик с огнем сражались 500 человек и 90 единиц техники. Сейчас здесь остаются 200 человек и 16 единиц техники, в том числе и авиация.

«В настоящее время По поручению главы МЧС России на месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов МИ-8 и двух самолетов БЕ-200», - сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

Очаг возгорания был в одном из частых домовладений микрорайона Бобруковая Щель. Мужчина, ведущий маргинальный образ жизни, развел во дворе костер и не уследил за ним. Эта оплошность привела к разрушительным последствия. По словам экологов, восстанавливаться природа Маркотхского хребта будет не один десяток лет.