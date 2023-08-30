Именно здесь и был очаг пожара. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Во дворе дома в микрорайоне Бобруковая Щель Геленджика сейчас все выжжено. Тут валяется сгоревший остов кровати, обуглившаяся посуда, какие-то старые тряпки. Старенький ветхий домик чудом уцелел. Сгорел лишь уличный туалет – от него остался лишь остов.

- Ромка же, сосед мой, тут электрокабель готовил к продаже, - рассказывает Светлана Котлярова. – Вытащил его из дома, воткнул в розетку, а провода как заискрятся. А у Ромки весь двор травой зарос, она стояла сухая, он ее редко косил. Вот от одной искры и вспыхнула она. А был ветер, как заполыхает. Я дома сидела. Было примерно два часа дня. Сама я на больничном, поэтому на работу не хожу пока. И это спасло мой дом от пожара. Огонь быстро и ко мне во двор перекинулся. Сижу, смотрю телевизор, окна открыты, чувствую, гарью пахнет. Ну я выбежала во дворе в чем была – в трусах и футболке. А там – все полыхает. Внуки у меня были, мы с ними и кинулись заливать двор водой. Потом соседи все кинулись тушить. Потом спасатели подъехали, волонтеры. Ветер дул в сторону горы, от моря. Так бы мой дом просто сгорел, как спичка. Мы тушили-тушили, но справиться с огнем не смогли, пламя побежало в горы.

Сейчас здесь тоде пепелище. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Так и начался страшный пожар, который в итоге охватил больше 100 гектара леса в Геленджике. События развивались стремительно. Сначала площадь пожара казалась небольшой, чуть более гектара. Но сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду сделал свое дело. Всполохи и искры полетели к вершине горы. И вот уже пламя жрет деревья на 30, затем на 50, а после и на 118 гектарах.

- А ваш сосед что делал? Который и учинил все это?

- Да мне ж не до него было, мы тушили огонь, - говорит Светлана. – Но уже вечером мне сказали, что его полиция забрала. Знаете, Ромка, конечно, выпить любил. Нелюдимый такой всегда. Мы с ним и не общались особо. Знаю только, что месяц назад он мать свою похоронил.

Сейчас остаются локальные возгорания. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Также на него завели дело о поджоге. Сам виновник страшного пожара в лесу Геленджика находится в СИЗО. Больше суток пять сотен спасателей и волонтеров, а также два вертолета МИ-8 и самолета БЕ-20 тушили огонь.

Авиация работала весь день. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Огонь «съел» всю растительность на своем пути, в том числе и краснокнижную, - вздыхает эколог Вениамин Голубитченко. - Погибли редкие животные: пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. Черепахи, змеи.

На восстановление лесов нужно 100-200 лет как минимум, если не будет сильных засух и новых пожаров.