Отмечаем 1 сентября. Что посетить на Кубани в первые выходные осени

Посетите удивительную выставку абстрактных снимков. Фото: artzal23.ru

Царевна-лягушка

В Краснодаре в Филармонии имени Пономаренко пройдет музыкальный спектакль для детей. Во время него малышам покажут известную всем сказку Царевна-лягушка.

«Пришла пора царевичам жениться-остепениться. И пустили они стрелы в белый свет. Старшие загадали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил сердцем искать. И нашел лягушку... Государственный концертный ансамбль «Ивушка» приглашает зрителей отправится в забавное музыкальное приключение по волшебной сказке. Зрителей ждут неожиданные превращения, встречи с чудесными обитателями загадочного леса и много музыки», - рассказали постановщики спектакля.

Уточняется, что представление будут украшать невероятные костюмы, эффектная хореография и выразительная музыка. Посмотреть спектакль будет интересно как взрослым, так и их родителям.

Те кто уже был на постановке отмечают, что сказка проходит на одном дыхании.

Выставка случайных снимков

В Краснодаре в краевом выставочном зале по адресу: улица Рашпилевская, 32,

открылась экспозиция «Фотосинтез». Во время нее посетители смогут посмотреть более 30 цветных, необычных работ.

Во время создания экспозиций, художник использовал два случайно выбранных снимка. Фотографии делались в городской среде. Они состояли из отражений, теней или архитектурных деталей.

«Работа над цветной серией началась в 2019 году. На тот момент казалось, что в черно-белой фотографии уже начал повторяться и хотелось придумать что-то новое. За несколько лет было создано порядка 600 изображений, однако лишь небольшой процент оказался достоин печати», - рассказал автор выставки Дмитрий Сеникин.

Обработка фотографий велась за счет наложения цветов и сдвигов. В некоторых случаях использовался только один снимок, с которым художник работал как с оригами.

Выставка будет работать до 3 сентября. Пройти на мероприятие можно по Пушкинской карте.

Аз да Буки - казачьи науки

В туристическом комплексе казачьей станицы «Атамань» 1 и 2 сентября пройдут мероприятия, посвященные Дню знаний. «Аз да Буки - казачьи науки» встретят самых маленьких гостей и их родителей веселыми играми и конкурсами.

«Скидки, подарки, мероприятия и многое другое будет ждать этой осенью гостей станицы Атамань! 1 и 2 сентября для посетителей станицы пройдут интерактивные программы, квесты», - поделились в туристическом комплексе.

Кроме того, в первые выходные осени, гостям станицы покажут сказочные подворья Бабы Яги, кукольный театр и многое другое.