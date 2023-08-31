Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев: Музыкальный микрорайон еще можно изменить

Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Неделю назад горожанам представили нового главного архитектора Краснодара. Артем Саламатин написал заявление по собственному, и его место занял 32-летний Илья Чикаев. Представляя его, директор департамента архитектуры Краснодара Василий Домрин сказал: «Благодаря его энергичности и желанию развивать облик краевой столицы родятся свежие идеи и проекты».

О новых идеях и проектах мы и поговорили с главным архитектором кубанской столицы.

НОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ В ПАРКАХ И СКВЕРАХ

- Мэр Краснодара Евгений Наумов поставил передо мной задачу - совершенствовать визуальный облик Краснодара, создавать новые архитектурные формы, которые будут привлекать как горожан, так и туристов, - объяснил Илья Чикаев. - В целом совершенствовать и создавать комфортную городскую среду. Поэтому есть идея установки новых арт-объектов в парках и зеленых зонах Краснодара. Будем создавать новые точки притяжения. В каждом парке и сквере должны появиться новые точки притяжения. Какие? Выберут сами жители. Проведем творческий конкурс - арт-объект городу. Так могут появиться и новые символы Краснодара.

- В конце сентября Краснодар отметит 230-летие. Как в этом году будет выглядеть столица Кубани?

- Специально к празднику был разработан отличный бренд-бук, который включает в себя полномасштабное визуальное представление в День города. Будет очень нестандартно и красиво. В городе появятся растяжки, баннеры. На здании с часами у мэрии тоже готовим сюрприз. Я его уже видел, мне очень понравилось. Но пока что это не раскрывается. Все скоро увидите.

- Вы работали в творческом коллективе над проектом реконструкции «Екатерининского зала» в Краснодаре. К чему именно там приложили руку?

- Тогда я был студентом третьего курса, работал больше над интерьерами «Екатерининского зала». Подбирали материалы, наполнение, внутреннее убранство. Я больше отвечал за маленькие детали, а не за глобальные.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ УРОДУЮТ ГОРОД

- Сейчас вы трудитесь над диссертацией, которая посвящена исследованию формирования фасадных решений. Там есть примеры из Краснодара? Можно ли будет по вашей диссертации привести здания в порядок в городе?

- Все приемы или часть концепции этой диссертации можно смело использовать не только в Краснодаре, но и в любом другом городе. Моя работа - это больше методика последовательного формирования фасадов за счет разнообразных средств и подходов.

- А что в Краснодаре нужно переделать?

- Знаете, считаю, одной из больших проблем города - несанкционированные торговые точки. Их нужно демонтировать, вот они как раз и уродуют наш прекрасный город. Краснодар сейчас перенасыщен несанкционированными нестационарными торговыми объектами. От них нужно избавляться.

- А как идет работа по приведению вывесок к единому стилю и их русификация? Реально ли на 100% прийти к таким переменам?

- С 1 сентября вступают в силу новые правила благоустройства. В них будут предусмотрены более детальные и подробные требования по размещению вывесок, будут графические примеры. И по этой методичке организации смогут размещать свои вывески. Они должны быть только на русском языке. Тем более что наш язык красив и богат, и, думаю, что со временем, мы придем к тому, что большинство вывесок в городе будет написано кириллицей. Если у предпринимателей товарный знак зарегистрирован, то только в этом случае они могут использовать иностранные буквы.

- Что грозит тем, кто вывески не поменяет?

- С каждым случаем будем разбираться индивидуально. Обычно выписывают предписание за нарушение правил благоустройства. А если вывеска незаконная - ее могут и демонтировать.

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ КАРАСУНОВ

- Ваш предшественник Артем Саламатин рассказывал о проекте благоустройства Карасунских озер. Было запланировано привести в порядок 16 объектов. Но по факту был сделан только один - сквер Дмитриевский. Саламатин говорил, что в будущем ожерелье из Карасунов станет визитной карточкой Краснодара.

- Так и есть. Сейчас проектная организация занимается эскизными работами. Как все будет готово, обязательно представим проект на суд краснодарцев. Без обсуждения с горожанами реализовать такой большой проект не получится. В порядок ведь необходимо привести 16 озер, это должны быть водоемы, у которых людям будет комфортно отдыхать - малышам, молодежи, людям постарше. Так что когда проект будет полностью готов, будут встречи с населением. Покажем его горожанам, и они смогут внести в него свои предложения.

- А какая судьба ждет Большой Солнечный остров?

- Большой Солнечный - это особо охраняемая природная территория. Сейчас прорабатывается вопрос ее расширения. Уже заказано экологическое обследование острова, идет работа по демонтажу незаконных сооружений. Аварийные деревья будут спилены и высажены новые. Кафе и ресторанов там не будет. Всю территорию острова приведем в порядок, и это будет зеленая, благоустроенная зона для прогулок.

- Что нужно Краснодару, чтобы стать красивым и современным?

- С 2014 года у нас действует программа «Краснодару - столичный облик». С того времени город кардинально преобразился, убрано много визуального мусора, сформировались новые фасадные решения. И работа в этом направлении продолжается. А что нужно городу? Красивые фасады. Знаете, ведь не всегда красивый фасад - это должно быть дорого. Считаю, что маленькие детали делают большую работу. Можно использовать в оформлении зданий различные фактуры, детали, цвета. Тут нужно понимать, что мы все живем в одном градостроительном пространстве, и ответственность за формирование комфортной визуально-образной среды лежит на каждом из нас.

- А что ждет историческую часть Краснодара?

- Что-то кардинально новое в исторической части города появиться не может. Строить диссонирующие здания здесь нельзя, но вполне могут преобразовываться старые дома. Исторические особняки постепенно приведем в порядок.

ЧТО БУДЕТ С АВРОРОЙ

- Когда закончится реконструкция «Авроры»?

- Работа пока приостановлена по причине того, что проектная организация, которая занималась реконструкцией, находится за границей. К тому же она закладывала в смету стройматериалы из стран зарубежья. И пока Россия под санкциями, прорабатывается возможность найти альтернативу. Никто «Аврору» не бросает, это наша изюминка. Сейчас она просто законсервирована для реконструкции. Нужно время, чтобы кинотеатр выглядел уникальным, но при этом сохранил свои архитектурные формы. Так что нам всем просто стоит запастись терпением. Аврора непременно будет прекрасна!

- Другой долгострой - замок на Затоне. Какое будущее его ждет?

- Сейчас на здание оформляется земельно-правовая документация. Снести его невозможно, это очень сложно. Замок обследовали, и по результатам экспертизы стало ясно, что его еще можно привести в порядок. И рассматривается возможность использовать его в муниципальных целях.

- Мы провели у себя в телеграм-канале опрос и спросили у подписчиков, какой объект, на их взгляд, уродует Краснодар. Лидером рейтинга оказались дороги в Музыкальном микрорайоне. Их уже не привести в порядок? Или это еще возможно?

- Чтобы мы смогли привести дороги в порядок, необходимо в муниципальную собственность оформить землю и часть имущества многоквартирного дома передать городу. Но жильцы этого делать пока не готовы. А речь о том участке, на котором могут появиться тротуары и новые дороги. Поэтому этот вопрос пока решается. Когда же мы проведем благоустройство дорог и сетей, увидим совсем другой Музыкальный район.

СПРАВКА «КП»

Илья Чикаев, 32 года. Окончил архитектурно-строительный факультет аграрного вуза. В 20 лет начал трудиться в коммерческих проектных организациях. В 24 года заступил на муниципальную службу - ведущим специалистом отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.

Состоит в Союзе архитекторов России. Учится в аспирантуре Академии архитектуры и искусства Южного федерального университета. Занимается научно-исследовательской деятельностью. Пишет диссертацию, которая посвящена исследованию формирования фасадных решений.