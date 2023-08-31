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Общество31 августа 2023 10:00

Обстановка на Крымском мосту 31 августа 2023: со стороны Керчи образовалась полуметровая пробка

Пробка на Крымский мост со стороны Керчи составляет 500 метров
Мария ЧАЛАЯ
На Крымском мосту образовалась пробка 31 августа.

На Крымском мосту образовалась пробка 31 августа.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Лето подходит к концу и туристы со всей России начинают выезжать из Крыма. Многие возвращаются домой для того, чтобы успеть отвезти детей на праздничные линейки, посвященные 1 сентября. У кого-то просто напросто закончился отпуск, и настала пора снова окунуться в трудовые будни. В любом случае, одновременно хлынувший поток машин с территории полуострова создал небольшие заторы возле пунктов досмотра.

«Со стороны Краснодарского края небольшое скопление машин перед зоной досмотра. Со стороны Крыма очереди на досмотр нет», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 9:00

В 10:00 ситуация на мосту немного изменилась. Пробка со стороны Краснодарского края рассосалась, но вот со стороны Крыма, наоборот, появилась. При это, для того, чтобы выехать с полуострова 30 августа, людям требовалось на это примерно два часа.

Фото: Яндекс карты.

Фото: Яндекс карты.

«Мы стоим на сканер больше часа. В лучшем случае, поедем через час. Очередь большая перед, и за», - рассказали туристы, ехавшие из Крыма 30 августа.

При этом туристы отмечают, что если у вас не слишком много вещей в машине, то лучше всего будет пройти досмотр на ручном сканер.

«На ручном нет таких очередей. Пройти можно очень быстро, не больше 10 минут», - уточнил путешественник Вячеслав.

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