Обстановка на Крымском мосту 31 августа 2023: со стороны Керчи образовалась полуметровая пробка

На Крымском мосту образовалась пробка 31 августа. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Лето подходит к концу и туристы со всей России начинают выезжать из Крыма. Многие возвращаются домой для того, чтобы успеть отвезти детей на праздничные линейки, посвященные 1 сентября. У кого-то просто напросто закончился отпуск, и настала пора снова окунуться в трудовые будни. В любом случае, одновременно хлынувший поток машин с территории полуострова создал небольшие заторы возле пунктов досмотра.

«Со стороны Краснодарского края небольшое скопление машин перед зоной досмотра. Со стороны Крыма очереди на досмотр нет», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 9:00

В 10:00 ситуация на мосту немного изменилась. Пробка со стороны Краснодарского края рассосалась, но вот со стороны Крыма, наоборот, появилась. При это, для того, чтобы выехать с полуострова 30 августа, людям требовалось на это примерно два часа.

Фото: Яндекс карты.

«Мы стоим на сканер больше часа. В лучшем случае, поедем через час. Очередь большая перед, и за», - рассказали туристы, ехавшие из Крыма 30 августа.

При этом туристы отмечают, что если у вас не слишком много вещей в машине, то лучше всего будет пройти досмотр на ручном сканер.

«На ручном нет таких очередей. Пройти можно очень быстро, не больше 10 минут», - уточнил путешественник Вячеслав.

А тем временем

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