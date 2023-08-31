В Геленджике потушили крупный лесной пожар

Возгорание полностью ликвидировали Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Геленджике полностью ликвидировали мощный лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Пожар в Геленджикском лесничестве в 11:00 полностью ликвидирован. Проведен мониторинг наземной группировкой, отделением беспилотной летательной авиации», – уточнили в ведомстве.

В результате в пострадавшем лесном массиве не обнаружили новые очаги возгорания.

Напомним, крупный пожар в микрорайоне Бобруковая Щель произошел 29 августа. За ночь участок леса разгорелся не на шутку. Уже днем 30 августа площадь возгорания достигла 118 гектаров.

В ликвидации пожара задействовали 500 спасателей и 90 единиц техники. К тушению с воздуха привлекли два вертолета Ми-8 и два самолета БЕ-200 МЧС России. За 30 августа на горевшие территории сбросили более 400 тонн воды.

К вечеру спасателям удалось локализовать крупное возгорание на площади 100 га.

«По состоянию на 17:45 пожар локализован на примерной площади 100 га. Точная площадь, пройденная огнем, будет определена после полной ликвидации», - ранее уточняли в министерстве природных ресурсов Краснодарского края

Всех, кто участвовал в тушении крупного возгорания, глава региона поблагодарили за работу.

«Оценка масштаба ущерба еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Очаг возгорания возник в одном из частных домов микрорайона Бобруковая Щель. Местный житель развел костер во дворе. Но огонь быстро перекинулся на сухую траву. На мужчину уже завели уголовное дело.

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