Кубанские врачи первыми на юге страны удалили щитовидную железу без разреза шеи

Операцию выполнили без разреза на шее Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские врачи в который раз провели уникальную операцию. Новаторское хирургическое вмешательство на юге России провели в Краевой клинической больнице №2. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Хирургам предстояло удалить одной из пациенток щитовидную железу. Обычно для этого во время операции приходится делать разрез на шее. Но специалисты применили новый метод.

«Заведующий отделением эндокринной хирургии Евгений Рябченко и врач-хирург Николай Дремлюга провели операцию по удалению щитовидной железы из подмышечного доступа», – рассказала замглавы региона.

Такой метод помог избежать разреза на шее. Это, в свою очередь, позволяет пациенту восстановиться быстрее. А на открытых участках тела не остается рубцов после хирургического вмешательства.

Кроме того, при операции без разреза на шее нет риска повредить сосуды и нервные волокна. Это делает операцию более безопасной и эффективной.

«Данный метод удаления щитовидной железы – важное достижение в области эндокринной хирургии. Он позволит пациентам получать эффективное лечение с минимальными последствиями», – подытожила Анна Минькова.

Кубанские врачи ранее проводили новаторские операции, при которых не было необходимости делать разрезы. С помощью такого метода хирурги в Новороссийске прооперировали внутреннюю сонную артерию. У мужчины случился инсульт.

В сонной артерии возникла закупорка. Чтобы восстановить кровоснабжение мозга, хирурги установили сетчатый металлический каркас через прокол в общей бедренной артерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Без разрезов и швов. Хирурги из Новороссийска впервые сделали операцию на внутренней сонной артерии без ножа

Хирурги из Новороссийска впервые сделали операцию на внутренней сонной артерии без единого разреза (читать далее)

В Краснодаре врачи удалили пациенту крупную опухоль в толстой кишке без разрезов

Через четыре дня пациента выписали из больницы(читать далее)