Летний отдых в Краснодарском крае в среднем обошелся туристам в 120 тысяч рублей Фото: Олег УМАРОВ

Краснодарский край стал самым популярным летним турнаправлением в России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доля региона в общем объеме продаж туром по отечественным направлениям превысила 50%.

Чаще всего российские туристы в летний сезон отдыхали в Сочи. На курорт приходится более 50% продаж туров в крае. А у многих федеральных туроператоров доля Сочи в продажах по всем отечественным турнаправлениям составляет от 40% до 60%.

Второе место рейтинга занимает Анапа. Доля второго курорта края в продажах туроператоров составляет 10–20%. Кроме того, Анапа вошла в рейтинг самых растущих по популярности летних турнаправлений.

Первый фактор – семейный отдых. Родители с детьми чаще выбирают Анапу, так как на курорте есть широкие песчаные пляжи и полый вход в море. Есть и просторный выбор семейных отелей по системе «все включено». В них, по мнению экспертов, оптимально соотносятся цена и качество.

Третьим фактором стала активная работа на направлении некоторых крупных туроператоров. За счет этого продажи туров в Анапу увеличились.

В среднем летом туристы тратили на отдых в Краснодарском крае около 120 тысяч рублей. В такую сумму обошелся отдых двоим взрослым с ребенком на 10 дней без авиаперевозки. В Сочи средний чек составил 100–120 тысяч рублей. А в Анапе ценник приблизился к 85 тысячам рублей.

В десятку самых популярных российских турнаправлений также вошли Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань и Алтай.

«Доля курортов России в продажах ряда многопрофильных туроператоров в 2023 году выросла до 20-30%, что позволило ей занять второе место после Турции. Тем не менее, в абсолютных цифрах общий летний турпоток внутри России, как и всегда было ранее, оказался значительно больше зарубежного», – сообщили в АТОР.

Предварительно, только на морские курорты российские туристы выезжали летом около 14,5 млн раз.