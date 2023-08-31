«Вход свободный». В Краснодаре художник открыл выставку собственных картин во дворе коммуналки

Во дворе коммуналки - выставочный зал из картин художника. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Двор на Кирова затерялся среди типичных улочек в центре Краснодара. Высокий забор, калитка на кодовом замке. Но долго плутать не приходится - соседские мальчишки показывают коммуналку, где открыт выставочный зал под открытым небом. Его из собственных картин обустроил профессиональный художник Игорь Семенов и его жена Татьяна. Десятки полотен везде – на стене дома, в подъезде и небольшой комнатке в 30 квадратов.

Акварель даже на потолке. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Мы назвали это место Тюльпан-арт. Очень звучно получилось», - говорит жена и муза Семенова Татьяна. Ее портрет также среди прочих творений художника находится на входной двери.

За 20 лет творчества картин набралось более 100. Одни Игорь дарил, другие продавал, часть участвовало в выставках. Последняя была организована в Галерее Ларина в Краснодаре. Когда картины заполонили весь дом, их стали выносить на улицу.

Татьяна и Игорь Семеновы во дворе дома. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Частный художник работает для себя, в стол, но рано или поздно у него появляется потребность подарить свое творчество зрителю. Такая возможность у нас есть, мы в центре города, у нас спокойный двор. Хотелось, чтобы люди приходили и смотрели, тут у нас даже лавочка есть», - показывает художник.

Средиземноморские пейзажи сосоедствуют с библейскими темами. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Игорь начал рисовать в детстве. Школьное увлечение переросло в профессию. Он закончил Краснодарское художественное училище им. Коваленко, после работал помощником художника, преподавателем, проводил мастер-классы.

«Я люблю созидать. Это намного труднее, но это лучше. Это на благо людей. Можно показать тот ракурс жизни, который никто не видел, с другой точки зрения. И тем самым художник дарит радость открытия», - признается Семенов.

Художник пишет и акварелью, и маслом. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Игорь ждет краснодарцев в гости с 15 до 20 часов каждый день. Денег за просмотр не возьмет. А если посетители захотят, чтобы он нарисовал портрет, то с удовольствием это сделает всего за полчаса.