Рекордное количество туристов. В Анапе летом отдохнуло 3,5 млн отдыхающих

На пляжах Анапы в последний летний день не уменьшаются толпы людей. Фото: t.me/MoreOz

Летний сезон 2023 года стал рекордным по количеству отдыхающих для всего Черноморского побережья. Невероятное количество туристов, как всегда, наблюдалось в Сочи, но также в лидеры выбилась и Анапа.

В этом году многие поехали на курорт, чтобы взглянуть на новые отели, работающий весь сезон по системе «все включено». Помимо безлимитного бара и ресторанов, курорт, как всегда, притягивает своим нежнейшим золотым песком и теплой водой. В последний летний день у берегов Анапы температура моря достигла +26 градусов.

«31 августа в Анапе и Новороссийске температура воды находится в приделах +26 градусов. В Геленджике — +27 градусов. А в Туапсе и Сочи море прогрелось до +28 градусов», - сообщили в Краснодарском центре по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на то, что до конца лета достали считанные часы, количество отдыхающих в Анапе не уменьшается.

«Сейчас в Анапе работает больше 1,5 тысячи объектов со средней загрузкой 95%. Единовременно отдыхает порядка 170 тысяч человек», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что за все лето на курорте отдохнуло 3,5 миллионов туристов. Это на 20% больше, чем приехало в Анапу в сезон 2022 года.

Несмотря на уже поставленные рекорды по количеству отдыхающих, на курорте не собираются сбавить планку и планируют добиваться новых успехов во время бархатного сезона.

«В бархатный сезон по прогнозу загрузка средств размещений составит около 85%», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации курорта.

На данный момент, с начала года в Анапе отдохнуло более 3,8 миллионов туристов.

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