Мария Захарова назвала Анапу фантастическим местом для отдыха

Мария Захарова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложно найти человека, более искушенного в путешествиях по разным странам мира, чем Мария Захарова. За время работы в МИД России в качестве официального представителя организации, она объездила, наверное, всю планету. Когда журналисты телеканала «360» попросили у нее совета, куда направиться в отпуск, Мария Владимировна не задумываясь ответила – в Анапу, конечно же!

«Моим открытием прошлого года стала Анапа. Кто не был, а кстати, многие не были, всем советую — фантастическое место», — сообщила Мария Захарова.

В 2022 году дипломат впервые побывала в этом городе солнечных дюн и осталась под большим впечатлением. Директор департамента информации и печати МИД призналась, что не ожидала от кубанского курорта такого разнообразия отдыха.

«Здесь пересечение всех дорог и соединение всего самого интересного из туристских возможностей Краснодарского края. Очень удобно и отдыхать на пляжах, и исследовать достопримечательности региона», - восхитилась тогда Захарова.

По словам Захаровой, у нее даже не хватило времени на любимые книги, которые так и остались лежать на дне чемодана. К слову, мнение Марии Захаровой об Анапе разделили еще 3,5 млн россиян. Именно столько отдыхающих посетило курорт с начала сезона. Летний сезон 2023 года стал уже называют рекордным по количеству отдыхающих для всего Черноморского побережья.