Альпинист из Краснодара передал 1 млн рублей на СВО после покорения Эльбруса

Альпинист мечтал покорить Эльбрус. Фото: t.me/dobro_kuban

Альпинист из Краснодара мечтал покорить Эльбрус. А чтобы была мотивация взойти на самую высокую горную вершину России и Европы мужчина загадал – исполнится желание, сделает крупное пожертвование бойцам спецоперации. Дав такое слово самому себе уже не повернешь назад.

«Загадывал, что если взойду на Эльбрус, то закуплю на миллион рублей и передам на фронт хорошие зимние спальники. Позавчера успешно взошел», - рассказал Олег.

Сразу же после того, как альпинист спустился в лагерь и перевел дух, он набрал номер благотворительного фонда «Добро и Дело».

«Примерно через месяц или раньше передам вам спальников на 650тр, остальные передам напрямую знакомому подразделению», - сообщил мужчина волонтерам благотворительного фонда.

Краснодарец и раньше помогал волонтерам. Интересовался, в чем больше всего нуждаются военнослужащие и привозил продукты питания, одежду и медицинские препараты. Но попав в суровые условия Эльбруса, где у подножия – 10, а на вершине – 40, понял, что хорошие спальники зимой бойцам очень пригодятся.

Это уже не первое доброе дело кубанских меценатов. В августе волонтеры благотворительного фонда «Добро и Дело» доставили разведчикам внедорожник УАЗ «Патриот» от кубанских транспортников.