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Общество1 сентября 2023 4:00

Прогноз погоды в Краснодаре на День знаний 1 сентября 2023: на Кубань надвигается африканская жара

1 сентября 2023 в Краснодаре ожидается жаркая погода
Алексей ГУК
Прогноз погоды в Краснодаре на День знаний 1 сентября 2023: на Кубань надвигается африканская жара

Прогноз погоды в Краснодаре на День знаний 1 сентября 2023: на Кубань надвигается африканская жара

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жаркая погода сохранится на Кубани как минимум до октября. К такому выводу пришли метеорологи. Так они продлили бархатный сезон до середины осени. Но сразу добавили, что это предварительные данные.

Прогноз погоды в Краснодаре на День знаний 1 сентября обещает жару. Столбики термометров прогреются до плюс 37 градусов. Это один из самых высоких показателей в краевом центре за неделю.

«Осадков не ожидается. Будет облачно», – добавили метеорологи.

Прогреется воздух ранним утром. Во время первых линеек – в 8 часов утра – термометры покажут плюс 33 градуса. Пиковых показателей температура достигнет ближе к полудню. Тогда термометры прибавят еще 4-5 градусов.

«Похолодает в Краснодаре ближе к вечеру. Когда температура опустится до плюс 26 градусов», – заключили эксперты.

Ожидается, что жаркая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца недели.

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