Краснодарский край установил новый рекорд по количеству школьников

Рекорд в новый учебный год Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября школы Кубани примут 780 тысяч учащихся, в том числе 80 000 первоклашек. Это рекордный показатель для региона. Так что в 2024 году ожидается свыше 100 тысяч выпускников.

- Хотя всего пару лет назад учеников в регионе было на четверть меньше. Это серьезный вызов для всей системы образования. В прошлом году мы передали учителям и школьникам 16 зданий, в этом вводим уже 19, из которых 9 распахнут свои двери в День знаний, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондартьев. - Это современные и оснащенные всем необходимым для качественного образовательного процесса учреждения. В них созданы условия для раскрытия талантов подрастающего поколения. До конца 2025 года построим еще как минимум 31 школу.

Лидеры по количеству первоклассников в этом году – Краснодар, Сочи и Анапа. В краевом центре сформировали 31 первый класс – в школе №17. Собрали почти все буквы алфавита – от «А» до «Я», - а учеников распределили по двум корпусам: на улице Гастелло, 26 и Адмирала Крузенштерна, 3.

Всего в Краснодаре сформировали 620 первых классов. Часть – в пяти новых школах, которые впервые распахнут двери 1 сентября.

- Всего до конца года в краевом центре появятся 11 школ. Смогли их возвести, не смотря на дефицит свободных территорий, – сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уже сейчас в Краснодарском крае работают свыше 1,2 тысяч школ. Параллельно возводятся еще десятки учебных заведений, способных вместить свыше 37 тысяч учащихся в смену.

БУДЬ В КУРСЕ

Где откроются новые школы

1 сентября впервые распахнут двери школы:

В Краснодаре

Поселок Знаменскй

Школа на 1550 мест. В ней - 62 класса с интерактивными досками и проекторами, 50 специализированных кабинетов, зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест. А также столовая на 775 мест, тренажёрный зал, танцевальная студия, кабинет робототехники.

Улица им. Булгакова (ЖК «Достояние»).

Школа на 1550 мест. В каждом классе - интерактивная панель, рабочее место учителя, демонстрационные наглядные пособия, цифровые лаборатории, компьютеры. Школа состоит из 4 блоков — начальная, средняя и старшая школы, а также административный корпус. Войти в здание можно только со специальной картой. Для маломобильных учеников установлены 7 лифтов.

Поселок Плодородный, ул. Планетная

Школа на 1550 мест. Здесь три спортзала, столовая на 600 мест, буфет и актовый зал на 497 мест, библиотека. На территории - площадка для игры в волейбол и баскетбол, гимнастики, беговая дорожка и сектор для прыжков в длину, поле для мини-футбола.

Поселок Новознаменский, ул. Демидовская

Школа на 300 мест. Здесь есть актовый зал на 200 мест, столовая на 150 мест, спортзал. На прилегающей территории - физкультурно-спортивная зона, площадка для спортивных игр, в том числе волейбол и баскетбол, а также площадка для гимнастики.

Поселок Российский, ул. Тверская, 5.

Школа на 1500 мест. В ней - актовые залы на 850 мест и 200 мест, столовая на 750 мест, большой и малые спортзалы. Во дворе - площадка для игры в волейбол и баскетбол, зона для толкания ядра и прыжков в длину, беговые дорожки, поле для футбола, универсальная площадку для подвижных игр.

Станица Крыловская

Школа по улице Первомайской. Рассчитана на 200 мест. В здании – актовый зал на 216 мест, пищеблок с обеденным залом, гардеробные, библиотечно-информационный центр, кабинеты труда, моделирования и творчества, музыки и студия танцев.

Новороссийск

Школа на 1100 мест в на улице им. Мурата Ахеджака. Трехэтажное здание состоит из 5 блоков. В школе есть зрительный зал на 497 мест, два спортзала, столовая на 600 мест, библиотека, а также студии для занятий творчеством.

Начальная школа на 400 мест в поселке Цемдолина на улице Школьной.

В трехэтажном здании будут учиться воспитанники 1 – 4 классов. На прилегающей территории - гимнастический городок, волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола, беговая дорожка.

Северский район

Начальная школа на 400 мест в поселке Афипском по улице Победы.

Актовый зал на 100 мест, пищеблок на 208 мест, информационно-библиотечный центр, кабинеты труда, моделирования и творчества, музыки, студия танцев. На территории - площадка для отдыха, торжественных мероприятий. Несколько спортплощадок, тир и футбольное поле.

КОНКРЕТНО

В 2023 году бюджет социальной сферы Кубани вырос на 100 млрд рублей по соотношению к 2022 году и составил 168 миллиардов рублей. На капиремонт образовательных учреждений в течение года направлено 2,5 млрд рублей. Сейчас на Кубани ремонтируют 651 школу.

КАК ПОГОДКА

Денек будет жарким

1 сентября в Краснодаре будет жарким. За день значения термометров подскочат в два раза. Ночью воздух остынет до плюс 17 градусов, а уже днем прогреется до плюс 35-и.

- Дождей 1 сентября в Краснодаре не ожидается, – сообщили метеорологи. – Причем жара продержится как минимум до конца недели.

КСТАТИ

Четверть краснодарцев испытывают стресс накануне Дня знаний

Кто больше всего стрессует

Женщины - 29%

Мужчины - 18%

Люди до 40 лет - 26%

Люди старше 40 лет - 20%.

Взять выходной или отпуск на 1 сентября планируют - 30% жителей Краснодара.

Отпроситься на полдня планируют 17% горожан

Чаще всего отпрашиваются или берут отгул женщины, чем мужчины.

17% работодателей отпускают сотрудников официально 1 сентября.

30% работодателей дают отгул без оформления документов.

Почти каждая вторая организация Краснодара предоставляет родителям выходной 1 сентября.

20% краснодарцев полностью устраивает качество обучения.

46% горожан - скорее довольны.

10% краснодарцев недовольны полностью.

22% горожан - скорее недовольны.

По данным SuperJob.