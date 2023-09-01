«ЕГЭ перестало быть страшным приговором». Секрет подготовки к экзаменам раскрыли выпускницы, набравшие по 100 баллов

Маргарита Васильева со своими отличницами - - Елизаветой Титовой (справа) и Виолеттой Айрапетян (слева). Девушки набрали на ЕГЭ по русскому по 100 баллов

На Кубани 1 сентября за парты сели 780 тысяч школьников, из них больше 100 тысяч – 11-классники. Для ребят старших классов этот учебный год в школе станет последним. Их цель на предстоящие девять месяцев – усиленная подготовка к ЕГЭ.

Учитель по русскому и литературе Маргарита Васильева из анапской школы №4 в прошлом году выбила «страйк» - она выпустила сразу трех стобалльниц. Педагог считает, что такой высокий результат сложился благодаря нескольким факторам: стараниям самих учеников и комплексного обучения на протяжении всех 11 лет.

- Главное в том, что в своей работе я не одна! В одном ряду со мной сплоченный коллектив единомышленников-педагогов. Многое зависит и от самого первого учителя начальной школы, каким станет ребенок: пытливым, думающим, творческим или станет ходить в школу, что называется, «из-под палки». Еще важно, что мы интегрированные уроки – связываем и музыку, и живопись, и литературу, и историю. Благодаря метапредметному подходу образуется целостная система обучения, что позволяет ученикам творчески относиться к обучению. Я никогда не оказала общеобразовательных услуг, всегда только воспитываю и вкладываю. Не так: рассказала и ушла, а вы, как хотите. Именно добиваюсь того, чтобы мои ученики меня слышали, и я, в свою очередь, прислушиваюсь к ним. На уроках мы соратники! - отмечает Васильева.

За 28 лет своей работы в анапской школе Маргарита Николаевна выпустила восемь человек со 100 баллами по ЕГЭ. Учитывая, что обязательные госэкзамены ввели 14 лет назад, получается Васильева в среднем стабильно раз в два года воспитывает лучших учеников по своим предметам. Таким результатом может гордится не каждый.

- Маргарита Николаевна - творческий, умный, интеллигентный учитель. Она открыта для всего нового, современного, использует разнообразные формы и методы работы. Ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов. Ценим Васильеву за отзывчивость и красоту души, - отмечает коллега Лилия Владимировна Онищенко.

Все уроки педагог проводит в игровой форме.

- Устные разборы романов доходили до веселых дебатов. Уроки всегда были живыми: веселыми, грустными, - разными! – вдохновленно отзываются выпускницы о Маргарите Васильевой.

Стобалльницы вспоминают, что именно метод преподавания Маргариты Николаевны помог им глубоко понять предметы.

- У нее получается донести тему урока до каждого ученика, вне зависимости от его уровня знаний. Очень увлекал игровой и легкий подход обучения: мы много рассуждали, анализировали, иногда устные разборы романов доходили до веселых дебатов. ЕГЭ перестало быть для нас страшным приговором. Маргарита Николаевна помогла нам объяснить сложные вещи простым языком. Благодаря этому учителю мы успешно сдали экзамены и смогли поступить в лучшие вузы страны, - отметила Елизавета Титова.

Васильева относится к ученикам, как к собственным детям – всегда поговорит и даст совет даже на личные темы.

- Маргарита Николаевна - человек широкой души, невероятно добрый, открытый и отзывчивый, с ней очень приятно разговаривать даже на бытовые темы. Она умело прививает любовь к своим предмета, каждый ее урок интересен: всегда рассказывает все, не упуская ни одной мелкой детали. Все уроки проходят без криков и давления: ученикам хочется работать самим, потому что все знают, что Маргарита Николаевна выслушает любое мнение, даст совет и поправит. Она подготовила меня на 93 балла по русскому и 100 по литературе, - поделилась Елизавета Рубцова.

Об уважении Васильевой к каждому ученику и его взглядам рассказала и третья стобалльница.

- Уроки у нас были похожи на литературные встречи, на которых каждый мог выразить свои мысли по произведению. Мы спорили, смеялись, а иногда грустили - занятия были живые и интересные. И для Маргариты Николаевны мнение всех ребят было важным, - акцентировала Виолетта Айрапетян.

Один из удивительных в современное время моментов - ученики Маргариты Васильевой не занимаются с репетиторами дополнительно. Все знания она дает детям на уроках, иногда и во внеурочное время – но абсолютно бесплатно. Ее жизненный принцип прост – все нужно делать по совести!