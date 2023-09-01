Жителям нескольких многоэтажек Краснодара придется платить за отопление по нормативу, а не по факту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям нескольких многоэтажек Краснодара придется платить за отопление по нормативу, а не по факту

Егор КУЗНЕЦОВ

Их управляющие компании не выполнили поверку счетчиков

Всего через полтора месяца в краевой столице должен начаться отопительный сезон. Значит, в квитанции горожан вернется самая затратная строка - за отопление.

Большинство домов краевой столицы оборудованы приборами учета. Это значит, что собственники квартир будут раскошеливаться за гигакалории по факту: по показаниям общего счетчика пропорционально занимаемым квадратным метрам.

-А остальные, у кого такой прибор не установлен, рассчитываются за отопление по нормативу - средней величине, которая рассчитана РЭКом на семь месяцев с учетом средних зимних температур. То есть, полностью каждый месяц с октября по апрель включительно и в одинаковом размере, - пояснил руководитель службы сбыта Краснодартеплоэнерго Александр Фисун.

При этом в отдельные холодные месяцы суммы могут даже превышать аналогичные у тех, у кого счетчика нет. Но в целом по итогам всего отопительного сезона первый вариант выгоднее. Экономия благодаря прибору учета порой достигает 20-30, а иногда и 40 процентов по сравнению с нормативщиками. Однако, чтобы такой порядок оплаты сохранялся, приборы учета должны быть работоспособны, а специалисты должны это подтвердить соответствующими актами.

-Квартирные и общедомовые счетчики на тепло проходят поверку раз в четыре года, - рассказывает начальник расчетно-аналитического отдела Краснодартеплоэнерго Татьяна Литвинцева. - За квартирный отвечает сам собственник квадратных метров, он и оплачивает процедуру. А вот за общедомовой платит управляющая компания, но также за счет собранных с жителей средств.

Однако многих краснодарцев этой осенью может ждать неприятный сюрприз. Ряд управляющих компаний и ТСЖ не спешит выполнять эти работы. Это значит, что жители получат квитанции, в которых будет значиться усредненный норматив. И раскошеливаться придется за полные октябрь и апрель. Даже если отопительный сезон начнется 30-го октября, а закончится 1-го апреля...

-Пока что в списке таких адресов менее 20 многоэтажек, но он будет увеличиваться, - огорошили нас в Краснодартеплоэнерго. - Потому что в ближайшие месяцы истекает срок для выполнения поверки еще у нескольких десятков объектов.

Жителям в такой ситуации следует активнее контролировать работу своей обслуживающей организации и требовать выполнять поверку счетчика.

Где жителям, вероятнее, придется платить по нормативу?

Адрес и ТСЖ/УК

Дербентская, 57 и ТСЖ «Дербентское»

Дмитрия Благоева, 24/1 и ТСЖ «Жемчужина»

Карякина, 5 и СК «Гарантия»

Ленинский пер., 20/1 корп. 9 и УК «ЛИДЕР-ДОМ»

Промышленная, 21/1 и Центр услуг по управлению жилыми домами

Пушкина, 12, 14 и Высокий стандарт

Рашпилевская, 20/1 и Осипова А. А.

Севастопольская, 2/1 и ТСЖ «Тополь»

Седина, 51/1 и УК «Эксперт»

Сормовская, 216 и ЮРСК СЕРВИС

Тверской пр., 6, 7, пос. Российский и УК «Прометей»

Трудовой Славы, 19/2 и ТСЖ «Жемчужина»

Фестивальная, 6 и ООО «Территория комфорта»