Сильные схватки начались на полпути. В Новороссийске женщина родила в машине скорой

Фельдшеры решили принимать роды в машине скорой Фото: пресс-служба горбольницы №1 Новороссийска

Третьи роды для жительницы Новороссийска запомнятся на всю жизнь, они застали ее в дороге. Женщина стала мамой прямо в машине неотложки.

Все произошло 30 августа. 29-летняя роженица вечером позвонила в скорую помощь. Ощущения не подводили – роды-то не первые. Уже через 10 минут фельдшеры скорой выехали по адресу вызова в станицу Натухаевскую.

«Доехав к роженице и осмотрев женщину, медики решили везти в роддом. Ехали быстро, но малыш хотел побыстрее появиться на свет. Меньше чем на полпути, у села Цемдолина, у женщины начались сильные схватки», - рассказали врачи.

Тогда медики единогласно решили, что ждать нельзя. Остановили машину и начали принимать роды прямо в неотложке. Развернули необходимые пеленки, успокоили маму и велели правильно слушать все указания.

Совсем скоро женщина стала мамой в третий раз. К счастью, роды на полпути к больнице прошли успешно. Фельдшеры работали быстро и профессионально. Кстати, на свет появилась девочка.

«Роды прошли благополучно, молодую маму с малышом доставили в Перинатальный центр, где их уже ждали врачи. Желаем маме и ее деткам здоровья и счастья! Пусть у мамы хватает сил справляться с малышами, а рядом всегда будут близкие, готовые помочь и поддержать!», - сказали в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.

К слову, такой случай – не первый в этом году. Фельдшеры скорой из Новороссийска принимали роды в неотложке в феврале. У мамы уже троих детей начались скорые роды. Медики решили, что женщина будет рожать прямо в машине. Роды прошли успешно, а на свет появилась девочка.