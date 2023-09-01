Обстановка на Крымском мосту 1 сентября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Начался новый учебный год. Туристы постепенно покидают курорты на морском побережье. Кто-то уже вернулся домой, чтобы успеть на школьные линейки и первые уроки. Некоторые туристы еще находятся в пути.

Несмотря на начало учебного года, отдыхающие едут не только домой, но и на курорты. Ведь впереди бархатный сезон.

Отдохнуть на море осенью многие планируют и в Крыму. Так, утром 1 сентября перед Крымским мостом скопилась автомобильная пробка. Небольшой дорожный затор образовался перед пунктом пропуска со стороны Кубани.

Обстановка на Крымском мосту 1 сентября 2023

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – сообщили в 9:00 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

К 10:00 обстановка перед Крымским мостом изменилась. Согласно онлайн-картам, перед въездом со стороны Кубани образовался дорожный затор протяженностью 1 км. Пробка растянулась на 141 километре трассы А-290.

Пробка образовалась со стороны Кубани Фото: Яндекс.Карты

Тем временем со стороны Керчи обстановка спокойная. Серьезного дорожного затора перед Крымским мостом нет. Водители быстро проходят досмотр и проезжают по мосту.

«Из Крыма проехал очень быстро, очереди не было, досмотр занял несколько минут», – делится один из водителей, проезжавший со стороны Керчи.

К слову, летом 2023 года Крым вошел в десятку популярных турнаправлений внутри России. Турпоток уменьшился, но отдых на полуострове остается востребованным среди российских туристов.

«До начала сезона бронирований было мало, но с конца июня спрос активизировался. Когда появилась информация о пробках на мосту, около недели запросов практически не было. Тем не менее в августе спрос стал снова восстанавливаться», – отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.