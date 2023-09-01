Учиться будет вместе со второклассниками: В кубанской школе в первый класс пошел один ученик

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7-летний Александр Кулешов из хутора Северокавказского в Новокубанском районе – единственный первоклассник в школе. В хуторе живет всего 500 человек, здесь 7 улиц, одна из них – школьная. На ней стоит и единственная в хуторе школа – № 24 им. Б. И. Ткаченко. Учатся в ней 39 ребят.

Один первоклассник в этой школе уже был, и не раз. Учителя даже разработали методику обучения – класс-комплект: первоклашка сидит на уроках с ребятами на год старше. Это ускоряет социализацию и не влияет на знания: задачи у всех разные.

«Особенность уроков – широкое применение раздаточного материала. Это вызвано необходимостью самостоятельной работы, что наиболее целесообразно на каждом этапе урока», – говорит классный руководитель Саши Кулешова Галина Вольман.

Пока мальчику прописан щадящий режим: три урока в день по 35 минут, график – понедельник-пятница. Так продлится два месяца – до конца четверти. Затем нагрузка увеличится. За адаптацию Саши учителя не беспокоятся.

«Он из многодетной семьи, двое старших детей также обучаются в нашей школе», – добавляет учитель.

О Саше Галина Вольман знала заранее – в прошлом году вела учет детей поселения. Знала, что в первый класс пойдет один ученик. Но вместо паники села за пособия и методички – для выстраивания работы с ребенком.

«Есть две стороны медали. С одной стороны, это трудно. В первом классе детям нужна помощь учителя. С другой – в контакте со старшими детьми Саша быстрее адаптируется к школьной жизни», – заключила учитель.

Пока у Саши прошел первый звонок. На него мальчик пришел с папой и мамой. По традиции первоклашек он читал стихи и танцевал с выпускницами – 9-классницами. А еще получил подарок от учреждения – набор школьника.

«Наша линейка не отличалась от других школ. Просто все внимание привлечено к этому ребенку», – рассказала «КП» – Кубань» директор школы Лилия Кулешова.

А пока все надеются, что Саша станет гордостью школы как самый известный выпускник заведения – Николай Ринас. Это кандидат технических наук и преподаватель в Кубанском государственном аграрном университете и.м. И. Т. Трубилина.