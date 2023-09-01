Первый звонок прозвенел в школе №17 Краснодара

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Всего в краснодарские школы в 2023 году пошли 20 тысяч первоклашек. А школа №17 приняла 32 первых класса. Первоклашки будут ходит в основной корпус на улице Гастелло, 26 и в филиал на улице Адмирала Крузенштерна, 3 - их набрали от "А" до "Ю".

К слову, прием учеников в первые классы в Краснодаре продолжается.

Публикуем фоторепортаж с линейки 1 сентября в одной из самых больших краснодарских школ - №17.

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 сентября в школе №17 Фото: Сергей НАДЕЖДИН