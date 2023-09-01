Мощи Георгия Победоносца привезут в Краснодар 7 сентября

Ковчег с частицей мощей пробудет в Краснодаре до вечера 9 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мощи Георгия Победоносца привезут в Краснодар. Православную святыню доставят в краевой центр 7 сентября.

Ковчег с частицей мощей встретят в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Здесь же в 21:00 состоится молебен. Службу возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Приложиться к мощам жители Кубани смогут в течение нескольких дней. Православная святыня пробудет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе до 9 сентября.

«Ежечасно у ковчега будут совершаться молебны с акафистом», – сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

9 сентября в 17:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе пройдет всенощное бдение и проводы ковчега с частицей мощей святого великомученика и Победоносца Георгия. Далее православную святыню доставят в Ставрополь.

«Приглашаем всех вместе помолиться у святых мощей Небесного покровителя Русского воинства, вознести молитвы о нашей России, о ближних, о наших воинах и о Победе!» – обратились к жителям в Кубанской митрополии.

Принесение святыни осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Частицы мощей Георгия Победоносца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры привозят в разные регионы страны в рамках Всероссийского молебна о Победе.

С мая по сентябрь ковчег с частицей мощей привезут в сотню городов России.