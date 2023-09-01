Первый раз в новую школу. В поселке Знаменском Краснодара 1 сентября открыли учебное заведение на 1550 мест

В поселке Знаменском Краснодара 1 сентября открыли новую школу Фото: Мария ЧАЛАЯ

День знаний — долгожданный для всех родителей и детей праздник. Он является символом начала нового учебного года, времени, когда ребята становятся чуть взрослее, умнее и самостоятельнее. Для того чтобы проверить, соответствует ли новая школа в поселке Знаменском Краснодара заявленной красоте и величественности, «Комсомолка» отправилась на праздничные линейки, посвященные 1 сентября.

В 7:30 утра к школе по адресу: поселок Первомайский, ул. Природная 10в, начали стекаться настоящие реки людей. Нарядные девочки с белыми бантами на голове, в милых гольфиках и мальчики, в идеально выглаженных брюках и белоснежных рубашках скромно несут букеты цветов, хватаясь за подолы маминых юбок. Смотря на них, я с первой секунды догадалась, что эти малыши сегодня в первый раз сядут за парты.

«Здравствуйте, вы ведете свою дочку в первый класс?», - заинтересованно спросила я у проходящей мимо женщины.

Первый звонок в новой школе Фото: Мария ЧАЛАЯ

«Да, у меня сегодня двойной праздник. Моя младшая дочка идет в первый класс, а старшая — на первый курс университета. Я счастлива, что теперь хотя бы одного ребенка не придется возить в город. Свою старшую дочь я водила в школу в Комсомольском микрорайоне, мы тратили где-то по два часа в пробках утром и вечером. А здесь — просто сказка. Новая и красивая школа, которая находится в пяти минутах езды от дома. Когда наша девочка немного подрастет, ее даже не нужно будет возить», - рассказала мама ученицы 1 «К» класса новой школы поселка Знаменского.

За несколько минут милой беседы нам удалось подойти к воротам новой школы. А здесь — море цветов. Оранжевые и желтые оттенки украшают фасад школы. Белый, синий и красный используются в праздничном оформлении. Также почти у всех школьников в руках букеты. Они хотят поприветствовать свою новую учительницу торжественно, не с пустыми руками. Захожу в калитку и сразу же вижу невероятной красоты девушку с горой цветов в руках.

«Меня зовут Александра Евгеньевна. В этом году я начинаю вести 1 «Л». Это мой первый класс и я безумно волнуюсь, вдруг дети будут плохо меня слушаться, потому что мне всего 19 лет и я сама учусь, заканчиваю педагогический колледж. Хотя, думаю, мы сможем найти общий язык. После линейки мы пойдем с детьми в класс. Мы с ними познакомимся, и я покажу им школу. Хотя, если честно, сама еще плохо знаю, что и где находится, она такая большая», - поделилась Александра Литовченко.

Александра Литовченко. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Помимо милых малышей, на торжественной линейке также постепенно начали собираться уже окрепшие выпускники. Все они, как один, одеты в темно-синюю форму, в обязательное ношение которой входят жилетка и галстук. Несмотря на дресс-код, девочки-подростки нашли массу разных способов, чтобы выделиться из толпы и сделать образ чуть уникальнее. Кто-то надел белые гольфы, кто-то заколол локоны небольшими бантиками, а кто-то вплел в косы атласные ленты.

«Мне все очень нравится в этой школе. Красивая форма, красивое здание. Я очень хотела сюда перейти учиться, несмотря на то, что в школе осталась часть моих друзей. Хотя два человека из моего старого класса все-таки перешли вместе со мной, чему я очень рада», - рассказала Даша Миленина из 9 «Е» класса.

Качели в новой школе. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Немного пообщавшись с будущей выпускницей-девятиклассницей, я решила пройтись по внутреннему двору школы, где меня встретило множество сюрпризов. На улице, прямо возле крыльца школы, стоит множество удобных деревянных лавочек и кучу тренажеров для игр. Здесь есть качели, горки, спортивные тренажеры и все, чтобы можно было весело провести перемену с одноклассниками.

На территории находятся множество тренажеров Фото: Мария ЧАЛАЯ

Пробило 8:00 и началась торжественная часть мероприятия. Творческие коллективы, которые будут отвечать за активную деятельность школы, вышли на главную площадку и спели для пришедших. Также для школьников выступили представители администрации города. Среди приглашенных гостей оказались Глава администрации Карасунского внутригородского округа Николай Хропов и Глава администрации Пашковского сельского округа Владимир Митин. Они вместе с директором школы Инной Левицкой перерезали ленточку и впустили первых учеников в новую школу.

Сотни детей единым потоком вошли в новое здание и разбрелись по своим кабинетам, где с понедельника начнется их совершенно новая, более красивая и удобная учебная жизнь.