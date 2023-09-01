«Таких букв нигде не видела». Как отметила День знаний одна из самых больших школ в Краснодаре, где набрали первые классы от «А» до «Ю»

В школе № 17 будет учиться более 700 первоклассников.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Школа № 17 встречает первоклассников. В этом году здесь аншлаг – сформирован 31 класс. В филиале на Адмирала Крузенштерна, 3 поток первоклашек с цветами и новенькими рюкзаками не иссякает.
- Первый «О», сюда! Наш класс собирается на линейку здесь, - машет родителям и будущим ученикам классный руководитель.
1 "З" к торжественной линейке готов.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Собрать в одну шеренгу малышей непросто. Для этого используют таблички. На них и слетается детвора с мамами и папами. Почти все буквы русского алфавита присутствуют, до первого «Я» не хватило 30 человек, шутят родители. Так бы был полный комплект.
Скоро линейка, мамы внимательно смотрят на зевающих детей, поправляют банты и жилетки, чтобы хорошо выглядеть на фото.
- Нам школу по прописке не дали. Мы в «Губернском» живем. Будем возить дочь сюда. Есть 50 бесплатных проездных, машина – доедем. Самое главное, что ребенок счастлив, и мы вместе с ней, - говорит Анастасия Шарай, поправляя своей дочери Алисе прическу.
Перврклассники на линейке.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Наконец все 26 первых классов – а именно столько в филиале будет учиться в этом году - построены в шеренгу по двое. Теперь можно идти на торжественную линейку. Ее проводят на школьном стадионе.
- Честно, я была в шоке, когда узнала, что будем учиться в первом «Э». Мы приезжие, и в нашем маленьком городке таких букв не было, максимум «Ж» или «З». Школа большая, и я не ожидала такой буквы, - сообщила мама первоклассника Виктория Джалабова.
В филиале школы № 17 за парты сядут 26 первых классов.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Ее сын Мартин – с особенностями развития. В школе, оказывается, откроют и коррекционные классы.
- Сын в садик не ходил. Надеюсь, адаптируется здесь, - тревожится женщина.
Но Мартин и не думает волноваться. Он внимательно следит за тем, что происходит на импровизированной сцене. Там поздравляют первоклассников с первым днем знаний.
- Наша школа второй год подряд открывает двери. В новом учебном году у нас появились 11-классники, - рассказал в приветственном слове директор «семнадцатой» Владислав Андросов. – В филиале на Адмирала Крузенштерна организовали 26 классов-комплектов. Это наше будущее. Дорогие первоклассники и родители, поздравляю с первым днем учебы.
Родители скупили все цветы в округе.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
За спиной сына Матвея стоит его мама, Анастасия. Мальчик идет в первый «Щ». В эту школу также ходит ее дочь. Она уже десятиклассница.
- Из-за того, что школа большая, не волнуемся. Попался нам хороший классный руководитель. Нас больше беспокоит, как ребенок будет добираться до школы. Нам не дали место рядом с домом в «Губернском». Сейчас сделали хорошую дорогу от нас до этой школы, минут 8-10 на дорогу уходит, но здесь с парковкой проблемы. Будем адаптироваться. В целом настрой у нас хороший, - рассказывает Анастасия.
После линейки - на первый в жизни урок.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Линейка по традиции закончилась первым звонком. А потом новоиспеченные школьники пошли с учителями на свой первый в жизни урок.