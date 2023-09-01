В Краснодаре открылся уникальный спортивный центр «Стань чемпионом»

Уникальный спортивный центр на Зиповской

В Краснодаре 1 сентября открылся многофункциональный спортивный центр «Стань Чемпионом». Для воспитанников он откроет двери со 2 сентября. В спорткомплексе можно заниматься всеми видами единоборств, танцами, йогой, гимнастикой и хореографией. В здании также оборудованы кабинеты и для киберспорта.

- Проект реализован за счет внебюджетных источников, это такой подобный Центр первый в России, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Уникальный спортивный центр на Зиповской

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, Министр спорта России Олег Матыцин, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Центр находится на улице Зиповской, 70. Он полностью соответствует всем российским и международным стандартам безопасности. Кроме спортивных залов, в здании также есть спа-зона, конференц-зал на 150 мест, кафе и гостиница на 30 номеров.