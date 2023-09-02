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В ночь на 2 сентября Крымский мост перекрывали для безопасности. Киевский режим три раза пытался нанести террористический удар, все действия были пресечены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«1 сентября около 23:15 киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», - сообщили в ведомстве.

Украинский морской беспилотник нашли и уничтожили в акватории Черного моря.

Через два часа Минобороны снова заявила о попытке удара по мосту.

«2 сентября около 02:10 часов была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», - отметили в ведомстве.

Второй украинский морской беспилотник также был уничтожен в море. Через 10 минут на подходе к Крымскому мосту военные уничтожили и третий катер.

«Около 02:20 в акватории уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер. Его направил киевский режим для совершения террористической атаки Крымского моста», - добавили в Минобороны.

В это время оперативный канал, оповещающий о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, в полночь сообщил, что мост перекрыли для безопасности. Сообщение о том, что движение автотранспорта по мосту возобновлено появилось в 03:25.

По последним данным на 07:00 2 сентября, в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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