На пляжах аншлах, но купаться запрещено: Обстановка на побережье Анапы в первые выходные осени

Обстановку на видео показал местный блогер

Многие россияне выбрали отпуск в сентябре: традиционно с приходом учебного года пляжи редели. Но в первые выходные осени, например, в Анапе - по-прежнему аншлаг. В субботу, 2 сентября, море у берегов Анапы прогрелось до +27 градусов. А температура воздуха на солнце составляет +30 градусов, в тенечке +28. Рядом с берегом есть немного водорослей, но они не мешают отдыхающим принимать солнечные ванны. С самого утра пляжи забиты туристами.

«Людей на пляже достаточно много, особенно для бархатного сезона. И вот такое количество туристов в 09:30. Посмотрите, сколько детей не пошло в школу», - рассказывает анапский блогер.

К слову, на Черноморском побережье объявлено штормовое предупреждение. На пляжах Анапы развеваются красные флаги. Это означает, что купаться запрещено. Но людей никакие ограничения не останавливает.

«Вот так у нас люди забивают на обучение и на школу. Приезжают, отдыхают. Наслаждаются морем в полной мере. Думаю, что наши детки потом в состоянии догнать все, что пропустили в школе», - констатирует блогер.

Но по сравнению с летом, людей все же поменьше. Буквально неделю назад нельзя было даже лечь. Для того, чтобы действительно насладиться загаром, туристам приходилось занимать места на золотом песке с раннего утра. Отдыхающие в Анапе занимали не только бесплатные места на полотенцах у моря. Они также раскупали платные шезлонги.

В сентябре уже можно и не тратиться на лежаки. Места для полотенец хватает.