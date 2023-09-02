Глава СК России взял на контроль дело о гибели ребенка под колесами Mercedes экс-судьи из Майкопа

От машины осталась груда металла

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП в Майкопе. Экс-судья на черном внедорожнике в субботнее утро на дикой скорости вылетел с дороги в парк, где под деревом с самокатом стоял 9-летний мальчик. Ребенок даже не успел отскочить в сторону, он отлетел от Mercedes на несколько метров и скончался от травм на месте.

Родственники погибшего мальчика опасаются, что виновник избежит ответственности, поэтому попросили вмешаться в дела главу следственного комитета.

«Родственники не согласны с ходом установления обстоятельств случившегося. В настоящее время по возбужденному уголовному делу производство необходимых экспертиз не завершено, предполагаемый виновник аварии – судья городского суда в отставке - более месяца находится в больнице. С места запрошен доклад о расследовании», - сообщили в СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за рулем Mercedes-Benz был судья в отставке Анатолий Горголин. В этот день он вез свою семью на отдых. Трое детей (это внуки Горголина), которые находились в машине, также пострадали. Сам Анатолий Тимофеевич находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

По данным следователей хронология случившегося была такой: сначала внедорожник врезался в иномарку, затем ускорился и сбил дорожное ограждение, в пешеходной зоне снес ребенка, катающегося на самокате, после этого машина съехала вниз по склону к руслу реки Белой и остановилась только тогда, когда перевернулась на крышу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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