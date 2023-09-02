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Происшествия2 сентября 2023 12:39

Глава СК России взял на контроль дело о гибели ребенка под колесами Mercedes экс-судьи из Майкопа

Родственники погибшего мальчика опасаются, что виновник избежит ответственности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
От машины осталась груда металла

От машины осталась груда металла

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП в Майкопе. Экс-судья на черном внедорожнике в субботнее утро на дикой скорости вылетел с дороги в парк, где под деревом с самокатом стоял 9-летний мальчик. Ребенок даже не успел отскочить в сторону, он отлетел от Mercedes на несколько метров и скончался от травм на месте.

Родственники погибшего мальчика опасаются, что виновник избежит ответственности, поэтому попросили вмешаться в дела главу следственного комитета.

«Родственники не согласны с ходом установления обстоятельств случившегося. В настоящее время по возбужденному уголовному делу производство необходимых экспертиз не завершено, предполагаемый виновник аварии – судья городского суда в отставке - более месяца находится в больнице. С места запрошен доклад о расследовании», - сообщили в СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за рулем Mercedes-Benz был судья в отставке Анатолий Горголин. В этот день он вез свою семью на отдых. Трое детей (это внуки Горголина), которые находились в машине, также пострадали. Сам Анатолий Тимофеевич находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

По данным следователей хронология случившегося была такой: сначала внедорожник врезался в иномарку, затем ускорился и сбил дорожное ограждение, в пешеходной зоне снес ребенка, катающегося на самокате, после этого машина съехала вниз по склону к руслу реки Белой и остановилась только тогда, когда перевернулась на крышу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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