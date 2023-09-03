Обстановка на Крымском мосту 3 сентября 2023 года: Машины стоят около получаса со стороны Краснодарского края

На Крымском мосту образовалась пробка 3 сентября Фото: Виталий ПАРУБОВ

В первые выходные осени на Крымском мосту не уменьшается поток машин. Туристы со всей России продолжают ехать на полуостров, чтобы искупаться в теплом море и погреться в лучах нежнейшего солнца. Те, кто решил не упускать последние мгновения теплой погоды, снова помчали в Крым, чтобы насладиться начавшимся бархатным сезоном.

«Со стороны Краснодарского края ожидание перед пунктами досмотра составляет около получаса. Со стороны Крыма очереди к пунктам досмотра нет», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 9:00.

Машины стоят и со стороны Керчи. Фото: Яндекс карты.

При этом, в 9:30 со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка. Затор растянулся на более 600 метров. Чаще всего, такое скопление машин происходит перед сканером. Тем, кто постоянно ездят по Крымскому мосту, советуют проходить пункты досмотра на ручном сканере.

«Не бойтесь ехать на ручной досмотр, он быстрее, всю машину не надо на сканер выносить. У нас практически все посмотрели возле машины, мелкие пакеты, ласты, маски, удочки, мини холодильник.... На скан отнесла только чемодан с вещами, хотя и вещи были для дороги в мягкой сумке, ее тоже посмотрели возле авто», - рассказала путешественница Дарья.

При этом

На пляжах Анапы не спадает аншлаг туристов. В субботу, 2 сентября, море у берегов курорта прогрелось до +27 градусов. А температура воздуха на солнце составляла +30 градусов.

На пляже людей было очень много, несмотря на развешанные красные флаги. Запрет на купание не остановил туристов от принятия солнечных ванн. Поэтому смел можно сказать, что бархатный сезон на побережье Черного моря успешно открыт.