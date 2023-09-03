Возможны смерчи и подтопления. Жителей и гостей Сочи предупредили о надвигающимся шторме

На Сочи обрушится ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Сочи надвигается мощный шторм, который принесет с собой ливни, грозы, град, а также вероятность образования смерчей. Сообщения о непогоде местная служба МЧС опубликовала во всех городских пабликах. Также, жители и гости курорта получили обязательную рассылку о погоде на свои мобильные гаджеты.

«В период с 10-11 часов 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября на участке Магри – Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», - уточнили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков погода начала резко ухудшаться с 10 утра 3 сентября. Небо над сочинскими набережными затянуло тучами, да и пляжи опустели. Купаться в таких условиях опасно.

«В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Проливные дожди могут спровоцировать сход селевых потоков или запустили оползневые процессы в горах. Также возможен подъем уровня вод рек до неблагоприятных отметок. В мэрии Сочи попросили максимально серьезно отнестись к предупреждению.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», - уточнили в администрации города.

Людей попросили оставаться в доме или в укрытии. Необходимо уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань. Гаджеты следует держать включенными и подзаряженными. Вся оперативная информация и рекомендации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю будет поступать в виде SMS-сообщений.