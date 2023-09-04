В Краснодаре задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к детям

Фото: скриншот из соцсетей

Свидетелями жуткой картины стали жители поселка Южного под Краснодаром. За парковкой жилого комплекса они заметили мужчину, который приставал к двум школьницам. Одну он держал за талию, вторую усыпал комплиментами.

На крики прохожих мужчина не реагировал. Остановился, только когда увидел двух женщин с телефоном. Они подошли к троице со спины.

- Девочки, у вас все хорошо? Что вы тут делаете? Кто этот мужчина, почему он с вами стоит? – обрушила шквал вопросов женщина.

Увидеть троицу из дома было нереально. Она спряталась под деревом, у стены. Вокруг – еще десятки растений. Перед ними – огромная парковка, благо – пустая. Иначе увидеть девочек было бы нереально.

- Мужчина, вы зачем держите девочку за талию? – продолжила женщина.

Вместо ответа – глупое оправдание: «Я отец ребенка». И дальнейший побег – с расстегнутой «ширинкой» (по словам очевидец).

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас с мужчиной работают правоохранители.