Современную школу на 1550 мест, построенную ГК “ЮгСтройИнвест”, открыли в семейном квартале “Достояние”

Фото: группа компанией “ЮгСтройИнвест”

День знаний стал большим праздником для жителей семейного квартала “Достояние”. Здесь распахнула двери школа № 97, рассчитанная на 1550 учеников. Новую школу - одну из самых больших и современных на юге России, в рамках реализации нацпроекта “Образование” построила группа компаний “ЮгСтройИнвест”. С открытием школы педагогов, учеников и родителей поздравили высокие гости: Анна Минькова, заместитель Губернатора Краснодарского края, Лилиана Егорова, заместитель главы муниципального образования город Краснодар, заместитель генерального директора группы компаний “ЮгСтройИнвест” Андрей Анашкин.

Фото: группа компанией “ЮгСтройИнвест”

После торжественной линейки гости отправились на экскурсию по школе. Осмотрели учебные классы, спортзал, актовый зал, где будут проходить праздники. Все помещения просторные и светлые, оснащенные современным оборудованием. А значит детям и учителям будет комфортно. Отметили и качество работ - все выполнено на самом высоком уровне.

Школа, которую “ЮгСтройИнвест” построил в семейном квартале “Достояние”, - одна из самых передовых на юге России. Здесь ребята получат хороший старт для профессий будущего. Уже в начальных классах будут уроки робототехники, а в старших - 3Д-моделирования. Для раскрытия творческого потенциала предусмотрены театральная студия и зал хореографии. Также в школе есть свой радиоузел, столовая, мастерские с современным оборудованием, учебные кабинеты и лаборантские. Вместе с развитием интеллекта - в приоритете укрепление здоровья. На прилегающей территории находится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также полоса препятствий.

Фото: группа компанией “ЮгСтройИнвест”

- Сегодня невозможно представить современный микрорайон без социальной среды. По доброй традиции, заложенной генеральным директором “ЮгСтройИнвест” Юрием Ивановичем Ивановым, вместе с первыми домами мы строим школы и детские сады. Сегодня в семейном квартале “Достояние” уже работает детский сад-ясли “Пчелка”, куда ходят 300 малышей. Второй садик также на 300 мест готовится к открытию. А сегодня для всех нас радостный день - открылась эта замечательная школа. Мы строили ее с особым настроением и постарались создать все условия, чтобы ребята могли учиться, заниматься спортом, развивать таланты и свои творческие способности. Ведь в детях - наше будущее, будущее России, - говорит Андрей Анашкин, заместитель генерального директора группы компаний “ЮгСтройИнвест”. - От имени генерального директора группы компаний “ЮгСтройИнвест” Юрия Ивановича Иванова, от всего коллектива компании поздравляю всех с открытием новой школы. Уверен, что дети получат здесь достойное образование и в будущем прославят Россию в науке и спорте.

Фото: группа компанией “ЮгСтройИнвест”

Для группы компаний “ЮгСтройИнвест” строительство социальных объектов - в приоритете. В своих микрорайонах застройщик одновременно с жилыми домами создает всю необходимую инфраструктуру. В семейном квартале “Достояние” уже работает детский сад-ясли “Пчелка” на 300 мест, второй садик готовится принять малышей. А сегодня открылась современная школа, куда будут ходить 1550 детей. Важно, что все социальные объекты располагаются рядом с домами, так что время на дорогу жителям тратить не придется.

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