Пляжи и парки закрыли, задерживаются рейсы: Обстановка в Сочи после сильного ливня 4 сентября

В море у берегов Сочи запретили купаться Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи пошел долгожданный дождь, которого ждали больше месяца. Капли начали тарабанить по крышам еще вечером 3 сентября. Ливень продолжился и утром. За 12 часов на курорте выпало до 50 миллиметров осадков. Местные жители сообщают, что вода подтопила несколько улиц, а на дорогах образовались пробки. Аэропорт работает по фактической погоде. С ночи задержали больше десяти рейсов.

По прогнозам, в Сочи 4 сентября ожидаются сильные грозы с градом. А порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду. Пляжи на курорте закрыли, действует штормовое предупреждение. Но туристов это не останавливает. Некоторые продолжают купаться, несмотря на просьбы спасателей выйти из воды.

«Уровень воды в реках не достиг уровня неблагоприятных явлений. Подтопления городской инфраструктуры, социальных объектов и придомовых территорий не произошло. Единичные упавшие деревья оперативно распилены и убраны», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Дождь подтопил участок трассы А-147 рядом с магазином «Фара» и рядом с ж/д вокзалом «Адлер». Воду удалось откачать. Сейчас движение транспорта продолжается в штатном режиме. Сильных заторов нет.

«На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», - добавили в мэрии.

Все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Ситуацию координирует оперативный штаб. Организовано дежурство спецтехники.

Кроме этого, временно закрыли для посещения дендрологический парк «Дендрарий» до улучшения погодных условий. Сочинцам и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.