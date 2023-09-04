«Дочка проснулась и закричала от взрыва»: Две семьи с пятью детьми и ребенком-инвалидом остались без крова после пожара на Кубани

От дома остались обугленные стены

В ночь на 3 сентября в Ейске на улице Калинина полностью выгорел двухэтажный дом. В нем проживали две семьи: одна – многодетная, другая – с ребенком-инвалидом. Взрослые и дети чудом смогли выбраться из полыхающего здания. Всех разбудил громкий звук, похожий на взрыв.

«Старшая дочка закричала, когда все спали. Сказала, что услышала, будто что-то взорвалось. Мы прибежали, а балкон полностью охватило огнем. Мы с женой стали сначала тушить сами. Но пламя не тухло, а разгоралось еще больше», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Евгений Орлов.

В семье Орловых пятеро детей. В момент пожара четверо находились в доме: трое сыновей 10, 14 и 15 лет и 24-летняя дочь, старшая – 25-летняя дочь – съехала от родителей и о случившемся узнала только наутро. Несмотря на то, что родители сразу же вывели подростков из дома, мальчишки все равно получили незначительные ожоги – не могли стоять в стороне и тоже пытались тушить огонь, даже тогда, когда было понятно, что ничего спасти не удастся.

«В смежной части дома живет семья с ребенком-инвалидом. На 5 сентября у них запланирована срочная операция. Они, так же как и мы, в шоке от происходящего – за одну ночь остаться без жилья. Сейчас все съехали к родственникам. Мы, например, живем у родных в «двушке», приютили нас вчетвером в одну комнату, - вздыхает глава семьи.

Мужчина предполагает, что пожар случился из-за преднамеренного поджога. По его словам, в доме даже нашли доказательства этому.

«Пожарные установили, что очаг был на балконе. Но у нас там ничего не хранилось, и электропроводки, которая могла закоротить, там тоже нет. После тушения огня как раз в том месте нашли разбитую бутылку и металлическую трубку – предполагаем, что кто-то поджег и бросил на балкон горючую смесь. Кому и для чего это могло понадобиться – никаких предположений нет. Сейчас полиция проводит проверку и ищет виновников», - сказал Евгений Орлов.

Изначально дом на две семьи был одноэтажным. Соседи решили расширить жилплощадь и по согласованию друг с другом и соответствующими ведомствами надстроили второй этаж. В этом году обе семьи активно вкладывались в ремонт. Но всю новую мебель и надежды о большой жилой площади «съел» огонь.

«Стены обугленные, рухнуло перекрытие между первым и вторым этажом. Дом непригоден для жилья, нужно строить все с нуля», - отмечают соседи.

Семьи остались не только без крыши над головой, пожар уничтожил документы и личные вещи. Погорельцы будут рады любой помощи от неравнодушных людей: принимают и одежду, и стройматериалы, приветствуется и физический труд. По всем вопросам можно обращаться к Екатерине Орловой по номеру: +79002813850.

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