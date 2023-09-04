«Флаги запретные, но люди все равно лезут в воду». Что происходит на сочинских пляжах после сильных ливней

В Сочи в шторм закрыли пляжи Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи после сильных ливней с грозами большинство пляжей закрыли для купания. На всем побережье расставлены предупреждающие таблички от том, что купание запрещено, а также развешены красные флаги, но отдыхающих это не останавливает.

«На большинстве пляжей сейчас развешены красные флаги, но туристов это не останавливает. Есть пляж где волны небольшие и висят желтые флаги. Там тем более никто не слушает предупреждения спасателей и все купаются», - рассказал житель Сочи Олег.

Отдыхающие продолжают загорать на пляже даже в непогоду Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели каждые несколько минут предупреждают в громкоговоритель туристов об опасности, которой они себя подвергают, заходя в море.

«Уважаемые отдыхающие, напоминаем вам о том, что заходить в воду запрещено и опасно для вашего здоровья», - постоянно сообщают спасатели.

Несмотря на все предупреждения, находятся те, кто все же лезет в море в шторм. К счастью, они осознают всю опасность стихии и не пускают вместе с собой в воду детей.

«На пляже есть туристы, которые отдыхают с детьми. Но они стоят только возле воды. Взрослые могут заплыть, но малышей оставляют под присмотром на суше», - уточнил местный житель.

Отдыхающие не пускают в море детей Фото: Олег УМАРОВ

Плохая погода не смогла напугать отдыхающих. Те, кто уже отдыхает на курорте все равно идут загорать на пляж, а те, кто уже забронировал отель, несмотря ни на что, отправляются в дорогу.

Количество отдыхающих на пляже все равно большое Фото: Олег УМАРОВ

«Поток туристов в Сочи сильно не уменьшается. Если сравнить с летом, то процентов на 30 туристов меньше. Кафе и рестораны все равно забиты, а лежаки также выкуплены, просто на них нет безумной очереди», - делятся местные.

туристы прогуливаются после сильного дождя Фото: Олег УМАРОВ

Напомним, что непогода сохранится на территории курорта до конца 4 сентября. В это время ветер будет дуть до 25 метров в секунду, на реках возможны резкие подъемы уровней воды. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Местных жителей и туристов просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.