Мировую премьеру мюзикла покажут на сцене театра в Краснодаре

В мюзикле можно проследить сразу шесть сюжетных линий

В Краснодарском музыкальном театре 23 и 24 сентября покажут большую премьеру мюзикла "На всякого мудреца...". Представление приурочили к 200-летию со дня рождения Александра Островского.

- В 2023 году - 200 лет со дня рождения Александра Островского, великого русского драматурга, основоположника национального театра. В честь этого знаменательного события специально для Краснодарского музыкального театра известный российский композитор Александр Пантыкин написал мюзикл «На всякого мудреца…», взяв за основу одну из самых ярких комедий Островского, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе театра.

Александр Пантыкин впервые еще в 2014 году поставил на сцене краснодарского театра лайт-оперу «Гоголь. Чичиков. Души». Спектакль взял несколько наград фестиваля «Кубань театральная» и был номинирован на «Золотую Маску».

- Постановщик спектакля – режиссер и балетмейстер Александр Мацко, дирижер-постановщик – Денис Ивенский. Декорации и костюмы создает давний друг театра Максим Обрезков, сценограф лайт-оперы «Гоголь. Чичиков. Души», балетов «Мастер и Маргарита» и «Мир», главный художник Театра им. Вахтангова, - добавили в театре.

В мюзикле Пантыкина «На всякого мудреца…» сразу шесть сюжетных линий. Мюзикл завершается уникальным музыкальным номером, текст которого полностью состоит из названий пьес Островского.

Мюзикл знакомит зрителя с талантливым, но неудачливым литератором Егором Глумовым, который мечтает выбраться из нужды. Ради успешной карьеры и положения в обществе амбициозный молодой человек готов на все – обман, лесть, подкуп, женитьбу по расчету. Все свои планы Глумов записывает в дневник, который похищают.

Организаторы обещают зрителям масштабные декорации и огромное количество костюмов, знакомые артисты предстанут в самых неожиданных образах и раскроются с новой стороны, у каждого героя будет свой номер, и каждая сюжетная линия найдёт свою непредсказуемую развязку.