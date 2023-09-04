«Мясо вместо глаз». Ослепшего после издевательств котенка спасают в Новороссийске

Котенок слеп

В одной из ветклиник Новороссийска усилиями неравнодушных спасают ослепшего от издевательств котенка. Крохотное животное нашли в городской ливневке. Он сидел там под решеткой и жалобно мяукал.

- Как-то в этом маленьком создании сохранилась жизнь, несмотря на то, что он ничего не видел вокруг. Вместо глаз у него были куски мяса. Их то ли выжгли сигаретами, то ли выкололи, - говорит зоозащитница Людмила. Она привезла его к врачам, и сейчас ему делают все необходимые процедуры.

Котенок находится в стационаре, но ему показана операция на глаза. И зоозащитники открыли сбор, чтобы помочь облегчить жизнь маленькому беззащитному существу.

Сумма сбора ориентировочно 30 тысяч рублей. Пожертвование можно сделать на карту Сбербанка 5469 3008 8145 7151 с пометкой «Слепыш». Все подробности по телефону 8-918-994-2973 (Людмила), сообщает "Наша Газета" в Новороссийске.

Помощь принимается любая.