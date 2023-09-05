Впервые в истории удалили аппендикс перед родами. Врачи в Краснодаре прооперировали пациентку на 38-й неделе беременности

Операция прошла успешно Фото: Иван МАКЕЕВ

Впервые в истории в Краснодаре провели редкую лапароскопическую операцию по удалению воспаленного аппендикса у беременной женщины. Врачи ККБ №2 прооперировали пациентку практически перед родами – на 38-й неделе беременности.

«Особенность операции в том, что при таком позднем сроке беременности удаление аппендикса обычно выполняется только открытым способом, при этом на таком сроке чаще всего сразу же делают кесарево сечение», - сообщили в Краевой клинической больнице №2.

Фото: kkb2krasnodar

Чтобы предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье как матери, так и плода, медики решили, что нужно действовать незамедлительно.

«Аппендицит – это воспаление придатка к кишечнику, которое может привести к серьезным осложнениям, включая перитонит и преждевременные роды. Во время беременности рекомендуется удалять аппендикс сразу после постановки диагноза», - пояснили врачи.

Команда врачей провела лапароскопическую операцию – без разрезов. Провести такое хирургическое вмешательство медикам помог большой опыт применения миниинвазивных технологий лечения беременных.

«Операцию провели врачи-хирурги Карен Антинян и Артем Гончаренко», - отметили в больнице.

Удаление аппендикса прошло успешно, врачам удалось продлить беременность. Пациентка чувствует себя хорошо и теперь сможет родить самостоятельно в срок.