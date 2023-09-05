Хотели потравить мышей, но умер сын. 1,5-месячный ребенок скончался от паров ядовитых таблеток на Кубани

Следователи выясняют обстоятельства случившегося

Трагедия произошла в станице Новолеушковской Павловского района. Молодые родители хотели избавиться от мышей в доме. Но даже предположить не могли, что пары яда станут смертельными и для их новорожденного сына.

«Вечером 2 сентября 28-летний глава семьи решил расправиться с грызунами. Он разместил в помещениях жилого дома таблетки фумиганта. Яды таблеток относятся к первому классу опасности», - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После того как отец разложил ядовитые таблетки от мышей в доме, все легли спать. Наутро и взрослым, и 1,5-месячному ребенку стало плохо. С признаками отравления их госпитализировали. Но, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в больнице 4 сентября.

После случившегося следователи завели уголовное дело.

«Дело возбудили о причинении смерти по неосторожности малолетнему. Глава регионального ведомства Андрей Маслов поставил на контроль ход расследования. В настоящее время выясняются все обстоятельства, причины и условия случившегося», - добавили в краевом СК.

Пока дело завели по факту гибели мальчика. Следователи разберутся, кого конкретно нужно привлекать к ответственности. Ситуацией заинтересовалась и прокуратура, ведомство оценит действия медиков.

«В рамках уголовного дела допрашиваются родственники ребенка и медперсонал больницы, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация. Работниками прокуратуры с привлечением специалистов проверяется качество и своевременность оказания медицинской помощи мальчику», - отметили в надзорном ведомстве.

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