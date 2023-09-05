Температура упадет: Резкое похолодание придет на Кубань 8 сентября

На Кубань придет резкое похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые дни осени аномальная жара на территории Кубани сменилась сильными ливнями. Температура воздуха резко упала на 10 градусов и жители края, измученные безумной духотой, наконец-то смогли вдохнуть полной грудью. Но оказалось, что циклон, принесший с собой дожди, продолжит обрушивать температуру в крае.

«До 7 сентября в крае будет достаточно высокая температура от 26 до 30 градусов тепла. Ночью будет +15 градусов. 8 сентября температура понизится до +22 - +26 градусов. Ночные температуры опустятся более заметно, где-то до +10 градусов», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкое понижение температур связано с тем, что 7 сентября до юга доберется то похолодание, которое начнется в центре России 6 августа.

«Это похолодание несет северный ветер полярного происхождения. Несмотря на заметное понижение, важно то, что в Краснодарском крае сейчас неустойчивая погода и поэтому всю неделю прогнозирует целый комплекс неблагоприятных явлений. Сильный дождь, грозы и ветер до 25 метров в секунду могут затронуть и выходные», - рассказал «Комсомолке» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что в ближайшие дни на Кубани будет достаточно прохладно, привычная жаркая погода еще может вернуться на территорию края.

«На Черноморском побережье прогнозируется очень комфортная погода. В этом году продолжительность бархатного сезона будет длиться больше обычного. Он продлится как минимум до конца первой декады октября», - уточнил Роман Вильфанд.

Сейчас температура Черного моря очень комфортная для купаний. В Сочи и Туапсе вода держится в районе +27 градусов. В Геленджике, Новороссийске и Анапе в районе +26 градусов.

«Море очень хорошо прогрето. Поэтому мы и прогнозируем продолжительный сезон на побережье. Верхние слои будут долго отдавать тепло в атмосферу», - поделились прогнозами в Гидрометцентре.