День города Краснодара 23-24 сентября 2023: полная программа праздника, расписание мероприятий

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2023-м Краснодар отметит 230 День рождения. Уже по традиции празднования продлятся два дня. Они выпадут на последний уикенд месяца, 23 и 24 сентября.

По последним данным, население города – 1,12 млн человек. За 30 лет эта цифра увеличилась почти в два раза – с 636 тысяч. По численности мегаполис занимает 12 место в России.

Через Краснодар протекает самая крупная река Северного Кавказа – Кубань. Ее длина составляет 870 км при площади 57 900 квадратных метров.

Полная программа мероприятий на день города Краснодара 23-24 сентября 2023 будет известна в ближайшее время. Но уже сейчас мэрия обещает сюрпризы для горожан.

Напомним, что в прошлом году мотивом праздника стало единство краснодарцев, истории и традиции Кубани. Начались торжественные мероприятия с поднятия флага на Главной городской площади. Там же прошел концерт «Мы вместе». В выставочном зале боевой славы состоялись экскурсии и кинопоказы исторических лент.

Программа праздника на день города Краснодара 23-24 сентября 2023 будет известна в ближайшее время. Она появится в этом материале. Он будет дополняться.