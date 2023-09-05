«Кесарить не стали, болела рука». Двум врачам-акушерам на Кубани дали год тюрьмы за смерть младенца в родах

Врачей осудили

Весной 2021 года в Абинской больнице во время родов умер младенец. Семья Владимира и Юлии Новоявцевых ждали первенца - мальчика. Женщину наблюдали весь срок, и пороков у ребенка не было. А в тот самый главный день что-то у медиков пошло не так.

- По версии следствия, 10 марта 2021 года дежурный врач, акушер-гинеколог и исполняющий обязанности заведующего акушерско-физиологического отделения установили неверный диагноз потерпевшей и выбрали неверную тактику ведения родов, не предприняв мер к экстренному выполнению кесарева сечения. В результате небрежных действий врачей у потерпевшей родился доношенный мертвый плод без видимых пороков развития, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Многочисленные экспертизы подтвердили, что гипоксии у младенца можно было избежать, если бы медики взялись за скальпель. Но этого не произошло.

Адвокат семьи сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что врач в свое оправдание на суде говорила о «застарелом переломе руки, который не позволил провести операцию».

- По абсолютным показанием врачи должны были сделать кесарево - плод в утробе начал испытывать кислородное голодание. Но тактику родов менять не стали. Врач отказалась делать кесарево больной рукой, - пояснил адвокат семьи Сергей Броницкий.

Погоревав, Владимир И Юлия подали на врачей в суд о компенсации морального вреда, пока следком разбирался с уголовным делом.

Суд над врачами был в мае. Обоих медиков признали виновными. Им дали по году тюрьмы, однако тут же в зале суда провозгласили отмену наказания.

- Суд прекратил уголовное преследование врачей по нереабилитирующим основаниям - истечение срока давности, - сообщил "КП"-Кубань" врач, глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук.

Однако гражданское дело в отношении медиков до сих пор находится в суде.

- Гражданское дело о выплате компенсации семье умершего ребенка до сих пор не рассмотрено, дело затягивается даже после того как вынесли приговор. Семья надеется на скорейшее завершение всех разбирательств. Пока шли споры семья уезжала из страны, чтобы быть как можно дальше от тех мест, где всё произошло, где умер их первенец, - сообщил юрист.

Но есть и хорошие новости в этой истории. Юлия и Владимир стали родителями. Женщина восстановила здоровье и родила дочь.