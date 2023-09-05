Чума на оба района. На Кубани под нож пойдут свиньи, больные опасной инфекцией

Свиньи пойдут на убой из-за вспышки инфекции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Африканская чума свиней расползается по северу Краснодарского края. Сперва тревожный сигнал поступил из Кущевского района. Там на территории фермы «Импульс» в хуторе Большая Лопатина после проб обнаружили зараженных животных. Сейчас в муниципалитете выставлены 6 охранно-карантинных постов с временными дезинфекционными барьерами. Ведутся досмотры транспорта, нарушений не выявили. Также сотрудники ветеринарной службы обследовали 241 двор.

Инфекцию нашли в Брюховецком районе на предприятии «Агрокомплекс» бывшего губернатора Краснодарского края и крупнейшего собственника земель в России Александра Ткачева. Свиньи, которых выращивали в станице Новоджерелиевской, также подхватили опасную заразу. Чтобы не допустить распространения инфекции, здесь приняты органичительные меры, работают пять контрольно-пропускных постов, проверено319 дворов.

- Поголовье будет изъято и уничтожено. Установлены границы угрожаемой зоны: в Кущевском районе – в радиусе 7 километров от очага. Зона наблюдения – 10 км. В Брюховецком районе – 5 км, наблюдение будут вести в радиусе 10 км, - сообщили в Оперативном штабе Кубани.

Африканская чума свиней распространяется среди поголовья молниеносно. Почти все животные умирают из-за инфекции. Вакцины, чтобы обезопасить скот, не существует. но есть хорошая новость - человеку болезнь, к счастью, не передается. Специалисты предупреждают фермеров о том, что в этот период нужно тщательно следить за состоянием свиней.

- В целях недопущения распространения заболевания и принятия оперативных мер реагирования необходимо незамедлительно оповещать о любом случае внезапного падежа, массовых заболеваниях сельскохозяйственных, домашних животных, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всю информацию о подозрительных болезнях скота можно направлять в ведомство по телефонам контактные телефоны: 8 (918) 340 07 15 (круглосуточный); (861) 222 11 93.